The Who continúan compartiendo conciertos en su ‘Join Together @ Home’

La serie semanal “Join Together @ Home” de The Who disponible en el canal oficial de YouTube de la banda (se accede a través de www.join-together.org ), culmina los el próximo fin de semana con canciones de un espectáculo sensacional en la Piazza Grande de Locarno, Suiza en septiembre de 2006, e incluyendo la única actuación en vivo de la banda de “Greyhound Girl”.

Roger Daltrey dijo: “Es una actuacion muy especial, ¡ni siquiera recordaba que existiera esta película! Nos estábamos juntando después de una pausa de 3 años. El espectáculo fue en un lugar extraordinario, en la plaza del pueblo, con gente bailando en sus balcones. Tengo muy buenos recuerdos de eso”. Mira este clip de Roger hablando sobre el espectáculo aquí.

La serie deThe Who es gratuita para ver, pero alienta a los fans a donar a los beneficiarios de Teenage Cancer Trust y Teen Cancer America a través del enlace en YouTube o en www.join-together.org

La última cita de Join Together @ Home llegará el sábado 12 de septiembre a las 7 de la tarde en su canal oficial de Youtube.