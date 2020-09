Sexto capítulo de Legacy, la serie documental de Bob Marley

El episodio seis de la serie documental Legacy de Bob Marley continúa con Ride Natty Ride, ‘una celebración visual de lo que Bob Marley y su música significan para la comunidad de surf y skateboard en todo el mundo. El episodio detalla la importancia de esta comunidad, la autoexpresión y el sentimiento de libertad dentro de estas culturas del surf y el skateboard, al tiempo que establece paralelismos con la música de Marley.

Amazon Music anunció recientemente [RE] DISCOVER; una nueva marca global desarrollada para apoyar los catálogos de artistas de todos los géneros musicales y Bob Marley será el primer artista del mes de agosto. La marca [RE] DISCOVER muestra listas de reproducción de artistas cuidadosamente seleccionadas de varios géneros y lleva a los oyentes a un viaje de descubrimiento musical que abarca toda su carrera. Lee más sobre [RE]DISCOVER Bob Marley aquí.

También incluye la creación de una tienda de artistas de Bob Marley en Amazon.com. Esta campaña contiene enlaces para escuchar y descargar la música de Marley; selecciones de música física; enlaces a películas y libros relacionados; y una colección de mercancía exclusiva que incluye ropa con fotos íntimas de Marley tomadas por David Burnett de su libro publicado titulado Soul Rebel. También está disponible ahora una nueva colaboración denim de Wrangler x Bob Marley, disponible solo en la tienda oficial de Bob Marley en Amazon. Y más adelante este otoño, en Amazon Music HD podras escuchar en exclusiva Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers, en audio 3D inmersivo como parte de [RE] DISCOVER. Por primera vez, los fans podrán escuchar sus canciones icónicas mezcladas en Dolby Atmos.

Próximamente en octubre, y siguiendo con los actos del 75 aniversario, Rizzoli publicará Bob Marley: Portrait of the Legend, el primer libro de este tipo. autorizado por la familia Marley. Curada por Ziggy Marley, basándose exclusivamente en imágenes de los archivos de la familia , exhibe más de 150 fotografías de uno de los mayores íconos musicales y sociopolíticos de la cultura pop del siglo XX. Aprovechando al máximo sus páginas de gran tamaño, el libro está diseñado como un monumento a la influencia de Marley, mezclando lo icónico y lo íntimo, reuniendo imágenes impactantes de sus actuaciones en el escenario, junto con destellos de su proceso creativo dentro y fuera del estudio y la vida familiar en Jamaica.

Sobre el lanzamiento, Ziggy Marley dijo: “Tengo la suerte de presentarles esta colección muy especial de fotografías de nuestros archivos. Hay un término cliché que dice “‘una imagen vale más que mil palabras’. De mi experiencia de mirar a través de cientos y cientos de fotos para este libro, diré que sí, es cierto”.