These New Puritans reeditan Hidden por su 10º aniversario

Domino están encantados de celebrar el 10º aniversario del álbum Hidden (nuestra reseña aquí) de These New Puritans con Hidden [MMX],

una reedición del álbum original en toda su gloria acompañado de material nuevo y inédito de las sesiones de Hidden junto con grabaciones en directo de la misma época , más una nueva película en directo .

Junto con el anuncio, These New Puritans comparten una versión en exclusiva y en digital de “We Want War [Drums]”.

A medida que el canon de These New Puritans ha ido creciendo a lo largo de los años, Hidden siempre se ha mantenido como el gran indicador del detalle, la precisión y la ambición del grupo. Originalmente lanzado en 2010, cuando tanto Jack como George Barnett tenían solo 22 años, Hidden fue el segundo álbum que los gemelos lanzaron como These New Puritans.

El álbum fue producido por Jack Barnett y Graham Sutton de TNP (Bark Psychosis, Boymerang) y mezclado por Dave Cooley (J Dill, MF DOOM), se basa tanto en los léxicos rítmicos del dancehall como en el post-minimalismo del siglo XX, la grabación incluye las baterías de 6ft Japanese Taiko, un conjunto de instrumentos de viento de madera y metal de trece piezas, ritmos subpesados, piano preparado y un coro de niños. El resultado es brutal y melancólico a partes iguales, resistiendo la prueba del tiempo, sonando pionero y audaz una década después.

Hidden es un disco que combina la amenaza y la belleza: después del preludio con viento de madera que es “Time Xone”, “We Want War” sigue siendo una de las canciones más sorprendentes que se publicarán como single en este milenio: un sonido como enjambres de avispas metálicas invasoras, voces robóticas entonadas, el traqueteo marcial de capas de tambores y la voz de Jack Barnett, un encantamiento . El funk militante de “Three Thousand”, jazz extraño en “Hologram” , y “Drum Courts – Where Corals Lie” que se siente como una antigua canción popular, elegíaca llevada adelante en una tormenta. Un disco de intensa variedad, alma y profundidad, Hidden es notable para los estándares de cualquier persona, y mucho menos para uno creado por un grupo de personas que apenas han pasado de la adolescencia.

Fue elogiado con razón por su singularidad y aventura en ese momento y encontró al grupo una legión de fans leales y recibió el prestigioso premio Álbum del año 2010 de NME . Además de la grabación , se llevó a cabo la gira Hidden Live, con un gran conjunto, el director Andre De Ridder y un coro de niños.