St Germain celebra 20 años de Tourist con remezclas

Para celebrar el vigésimo aniversario de la publicación de su álbum Tourist, Ludovic Navarre, alias St Germain, ha invitado a productores, DJs y remezcladores de Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Isla de la Reunión y Francia, con diversas inspiraciones musicales (desde Deep House hasta Afro House y Chicago House).

Ludovic comenta: “Me gustaría agradecer a todas las personas que han viajado conmigo a través de su canción favorita del álbum “Tourist”. Algunos de ellos trabajaron en mi último álbum inspirado en África en 2015, como mi querido amigo AtJazz, que me ayudó mucho en este nuevo proyecto, y también Terry Laird Dj Deep y Traumer. No tengo que presentar a otros nombres bien establecidos como Nightmares on Wax, JoVonn, Ron Trent, Black Motion, Osunlade y Jullian Gomes. Realmente disfruto de su pasión por la música, su personalidad e integridad musical. ¡Sé que tienen alma!“.

Este viaje comenzó en Inglaterra con la versión Deep House de Rose Rouge del productor inglés Martin Iveson alias ATJAZZ, y continuó el 16 de octubre con Sudáfrica con Dj Murdah y Thabo Smol que forman el dúo sudafricano “Afro House Music” BLACK MOTION, ofreciendo su personal visión del aclamado single “Sure thing”.

Estas son las remezclas que contendrá la reedición de Tourist de St Germain: