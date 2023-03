Nuevo single de Yves Tumor, ‘Heaven Surrounds Us Like a Hood’

Yves Tumor lanza otro sencillo junto con su video musical para adelantar su próximo álbum, Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume (o simplemente Hot Between Worlds), el cual será lanzado el 17 de marzo a través de Warp Records.

El video de «Heaven Surrounds Us Like a Hood» dirigido por Cody Critcheloe, y saturado de elementos visuales atractivos, capta la energía desenfrenada y caótica de la banda mientras interpreta el tema, alternando entre un punk fanfarrón y una psicodelia íntima y entusiasta. Una muestra más de la frescura y radicalidad del próximo álbum de Yves Tumor.

El sencillo, producido por Noah Goldstein (Frank Ocean, Rosalía, Rihanna, Bon Iver) y mezclado por Alan Moulder (Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails), destaca por la mezcla envolvente de melodías adictivas y arreglos atrevidos que se ejecutan con gran audacia. Además, cuenta con la participación de Yves Rothman (Girlpool, Amaarae) como coproductor, un magnífico arreglo de coro en vivo y las contribuciones de los miembros de la banda, Chris Greatti, Dylan Wiggins (Rosalía, Vince Staples) y Lemar Carter (Solange, Demi Lovato).

Escucha ‘Heaven Surrounds Us Like a Hood’ de Yves Tumor