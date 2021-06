Within Temptation anuncian show en realidad virtual

Within Temptation nunca han puesto límites a su música. La banda ahora da un paso más al anunciar los detalles de un espectáculo en realidad virtual.

Sharon den Adel: “Durante la pandemia no queríamos hacer un concierto en vivo. La magia de ver y escuchar a una banda tocar en directo, combinada con la energía de la multitud, es algo que no se puede recrear a través de una retransmisión. Entonces, durante mucho tiempo no se nos ocurría ninguna idea. Sólo sabíamos una cosa con certeza: ¡no nos comprometeríamos a hacer una retransmisión en directo sin poder ofrecer algo fuera de lo común, algo asombroso, intrigante, espectacular y mítico! “

“Entonces lo encontramos: un mundo que podíamos moldear en nuestras fantasías más salvajes y en el que nosotros, como banda, podríamos actuar sin dejar de mantener la dinámica y la magia de nuestro show en directo tradicional. Estamos absolutamente encantados de invitarte a Within Temptation: The Aftermath – A Show In A Virtual Reality. Un espectáculo que se desarrolla en diferentes escenarios de un mundo postapocalíptico, en el que somos testigos de las secuelas de la destrucción de la humanidad. Un mundo en el que se desconoce si alguien o algo de la raza humana sobrevivió. Es una búsqueda de respuestas tanto sobre su devenir como sobre su legado ”.

The Aftermath es un espectáculo impulsado por tecnología de vanguardia que permite a la banda hacer una actuación nunca vista. En este espectáculo de una hora, Within Temptation tocará una variedad de canciones nuevas y antiguas en cuatro mundos diferentes, que interactúan tanto con la banda como con la música. Espere que artistas invitados de todo el mundo se unan al grupo en el escenario para hacer dúos sorprendentes en escenarios aún más sorprendentes.

Fechas:

Jueves 8 de julio 2021, Europe (8PM CEST / 7PM BST).

Viernes 9 de julio 2021, Northern and Southern America (8pm ET (UTC-4) / 5pm PT (UTC -7) / 9pm BRT (UTC3) / 7pm CST (UTC -5).

Tickets disponibles por 24,99€ (1 persona) o 29,99€ (2 o más gente viendo en la misma habitación o sala) en within-temptation.com

Disfruta del tráiler de The Aftermath de Within Temptation