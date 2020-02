Toundra (Das Kabinett des Dr. Caligari). (Teatros del Canal) Madrid 28/02/20

El único miedo que me rondaba este pasado viernes al apagarse las luces de la coqueta Sala Roja de los Teatros del Canal, era comprobar si dos pesos pesados como lo son el clásico del cine expresionista alemán El Gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene) y una de las mejores bandas de post-rock actualmente como son Toundra serían capaces de vertebrarse y unificarse como un todo ante nuestros sentidos. Y no tarde mucho, me bastaron sencillamente las secuencias de créditos, para darme cuenta de que la experiencia sería memorable.

Toundra nos contaban hace poco en una entrevista para esta misma casa el interés y cuidado con el que habían ideado la banda sonora para este film tan oscuro como sorprendente y agitador. En directo, mientras se proyectaba la película, no se podía cometer el mínimo error, ya que aquello generaría una descoordinación letal entre imagen y sonido. Y lejos de ello, el cuarteto facturó una interpretación rigurosa, limpia y perfecta.

Pese al imbricado compás sensitivo que producía música y cine, resultaba casi imposible no dejarse llevar por las piezas instrumentales construidas para cada uno de los seis actos por Toundra, de nuevo evocadoras y emocionantes de por sí, algo que, desde luego, más allá de la experiencia y el riesgo asumido de tocar en vivo la banda sonora para la cinta, permite a su reciente obra tener la suficiente autonomía como para ser disfrutada sin necesidad de imágenes.

Crescendos, texturas vaporosas y un pulso cálido y ceremonial por parte de los madrileños, dispuestos en círculo a un lado del escenario iluminados mínimamente, parecían invocar una suerte de rito ancestral en el que las imágenes que afloraban por la pantalla parecían nacidas de la alquimia de sus instrumentos. Una sensación hipnótica que, tras poco más de una hora, nos hizo salir flotando, vislumbrando este mundo decadente entre distorsiones y ángulos discordantes, como una suerte de espejo cóncavo que deformara al ser humano contemporáneo.