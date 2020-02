Especial: día de Andalucía en canciones

Cada 28 de febrero los andaluces celebramos el día de Andalucía. El origen de la misma viene cuando llevamos a cabo un referéndum, concretamente en 1980. A través de esta consulta apoyamos formar una Comunidad Autónoma; es decir, tener un gobierno propio con plenas competencias. La Junta de Andalucía se constituyó en junio de 1979 y decidió, con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos andaluces, acogerse a la vía rápida del artículo 151 de la Constitución Española para la obtención de la autonomía. Justo hace ahora 40 años que celebramos esta fecha. Por eso me he puesto mi camisa blanquiverde y aquí estoy, para haceros un artículo sobre canciones internacionales de pop y rock que se han inspirado en mi tierra; Andaluces, get up!

MEMORABILIA. SOFT CELL

Marc Almond y Dave Ball estuvieron de juerga por el Torremolinos de finales de los 70 y se quedaron prendados con la calle San Miguel que bullía de tiendas para guiris. Insuflados de ese delirio colorista decidieron dar un homenaje musical a esa visita y de ahí nación esta canción, incluida en su su mítico EP Non Stop Ectasic Dancing. Todo muy Soft Cell, muy en la onda Marc Almond, y donde un bucle infinito rememora el lugar con una tromba en el fondo sintetizadores. Dance usted.

STRAWBERRY FIELDS FOREVER. THE BEATLES

Es la típica canción que siempre te dicen que está inspirada en Almería, y cierto es. La cuestión es que, a finales del 66, después de terminar su última gira, y grabar su más reciente álbum, REVOLVER, The Fab Four decidieron tomarse un respiro para, de esta manera, descansar y recargar energías. Lennon fue invitado por el director de cine Richard Lester para que viniese a España a interpretar el papel protagonista de “Cómo gané la guerra” (“How I won the war”). Esta parodia en la que un inepto mando y su tropa de soldados inadaptados reciben la orden de construir un campo de criquet en pleno desierto norteafricano tras las líneas enemigas fue grabada en tierras almerienses. Aparte de esta canción, por lo que dicha estancia quedará en los beatlemaniacos es que John decidió cortarse el pelo y ponerse sus ya míticas gafas redondas. Dijo Lennon que esta composición tiene cierto componente esotérico, misterioso y surrealista y que se la inspiró los invernaderos de fresas en la zona de Carboneras, Cabo de Gata, Tabernas y en la casa Santa Isabel de Almería. Palabrita del marido de la Yoko.

SPANISH BOMB. THE CLASH

Estamos ante un himno punk absoluto. La letra evoca lugares que fueron tomados al inicio de la Guerra Civil. Por supuesto con multitud de alusiones a Granada y al poeta fuenterino (aunque los británicos lo llamen “Federico Lorca”, quitándole el García). Y de ella a nadie se le escapa la raruna frase que ofrece el coro de la misma y que siempre se ha atribuido a una mala traducción. Ya saben eso de Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh mi corazón. Algunos creen que lo de “yo te quiero infinito” es en realidad “yo te quiero y Finito”, ya que así se llamaba un vino muy conocido de la época. Con confusión o no, el himno es un trallazo que a nadie deja indiferente.

RENDEZ VOUS SUR LA COSTA DEL SOL, MAGAZINE 60

¿Y hay algo más característico de los 80 que el sonido eurodisco? Ya saben, unos teclados, una batería pregrabada y voces con chillidos de fondo. Pues ahí también se agarraron a esta tierra para sacar esas cosicas que tanto lo petaron en la década del pelo cardado. Este hit hizo mover el esqueleto a toda la peña en los vericuetos discoquetenses. Los Magazine 60 estaban producidos por Jean Luc Drion, a quién algunos atribuyen ser un gafe de tomo y lomo que dirían Zipi y Zape. Y todo porque sacó varias cosas que fueron Disco de Oro y cuando pensó en sacar este que nos contempla pensó en pasar a la posteridad como el más grande productor de música disco y, bueno, triunfar lo que se dice triunfar. Eso sí, gritando eso de Bienvenidos a Málaga, entra con nosotros al calor nos lo vamos a pasar pirata.

THE NIGHT OF SANTIAGO. LEONARD COHEN

Que aparezca en este listado Cohen es algo que no debe sorprendernos. A fin de cuentas tenía pasión por el poeta granadino, su figura y su obra hasta el punto de llamar Lorca a su hija. Cada vez que venía a la tierra se postraba con la postura yogui hacia el sol ante la cuna de FGL. Y como en su obra hay referencias, guiños y homenajes al astro de la poética, he decidido hacer un guiño de última hora con este track incluido en su disco póstumo Thaks for the dance. Por si no lo saben versiona y adapta el clásico de La Casada Infiel a su estilo y forma, (ya saben, ese que empieza “Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido”) insertando una elegante guitarra y unas casi imperceptibles palmas. Cohen grande hasta decir basta.

TORREMOLINOS, DE DOROTHY SQUIRES

¿Qué quién es esta mujer? Pues os cuento; Dorothy Squires, es una cantante de Gales, que se especializó en el cabaret acumulando cierto éxito entre los años 50 y 60 allá en tierras británicas; allí todo una eminencia, ojo. Pues resulta que se echó de noviete a, ni más ni menos que el Bond Roger Moore. En su tiempo de pareja –tarifaron muy a las malas- venían de vez en cuando a Marbella. Así que, la Dorothy, imbuida por el ambiente, el arte y el aje de tierras malagueñas sacó este track; en ella habla de un pueblo pequeñito, soleado, lleno de pescadores y con casas blancas. Lo que era Torremolinos en los 60 nada que ver con lo de ahora, aunque dicha composición nos sigue molando.

FIESTA. THE POGUES

Will Glahé fue un acordeonista alemán nacido en 1901 que popularizó dos melodías que hemos escuchado multitud de ocasiones: una fue «Beer Barrel Polka» (conocida en español como «Barrilito de cerveza») y la otra «Liechtensteiner Polka». Fue esta última la que usaron en una radio almeriense como fondo para un anuncio de hamburguesas allende los 80. Y resulta que estaban en estas tierras de vacaciones los de estaba banda de rock anglo-irlandés. Como les hizo gracia se apropiaron de la misma y, de esta manera, homenajearon a nuestra tierra. Eso sí, no faltan los tópicos de siempre; que si los toros, la feria, las muñecas chochonas. Y hasta del bingo, como si eso fuese exclusivo de esta tierra. Escuchándola ahora solo cabe decir que cuando entonamos en wachichí algo british no deberíamos acomplejarnos porque anda que McGowan y los suyos chapurreando el español de aquella manera también tiene delito.

THE RAIN IN SPAIN, DE MY FAIR LADY

George Bernard Shaw tuvo el raro mérito de lograr un Premio Nobel y un Óscar, el segundo concretamente por la adaptación al cine de una obra suya que actualizaba el mito de Pigmalión. El musical tuvo una segunda versión para el cine en 1964 que la convirtió en un mito. En ella aparecía Audrey Hepburn esforzándose en pronunciar un inglés propio de la alta sociedad. En el doblaje se decía aquello de «la lluvia en Sevilla es una pura maravilla», aunque en realidad el original se refería a España. Pero bueno, ahí estaba Sevilla inspirando un verso de un clásico del musical americano.

SPANISH CARAVAN, DE THE DOORS

Caravanas, campos andaluces rebosantes de grano, galeones perdidos en el mar y tesoros esperándonos… todas estas imágenes evocadoras aparecen enlazadas en esta composición de Jim Morrison. Está incluida en el álbum Waiting for the Sun (1968). Y como todo lo que pasaba con estas cosas, se refería a Andalucía, pero toma unas notas del Asturias de Albéniz, pero como eran ellos se lo vamos a perdonar. A fin de cuentas ya dice el himno; por Andalucía, España y la Humanidad.

THE BLUE MOOD OF SPAIN, DE SPAIN

Y finalizamos este recorrido con un grupo de Los Ángeles que se consideraban tan hispanófilos que hasta se hicieron llamar así. El aire azul de España al que hacen referencia en el título Josh Haden y los suyos está dedicado en cuerpo y alma a una estancia del grupo en Zahara de los Atunes. Todo un disco completo, editado en 1995, donde tiene lugar el country, el blues, el folk, el jazz y hasta lo slowcore. Una de las piezas más recordadas del mismo “Spiritual”, que se convirtió en estandarte del grupo, hasta el punto de ser adaptada por artistas de la talla de Johnny Cash y por el propio padre de Haden, el gran jazzista Charlie Haden, quien realizó una versión instrumental con el guitarrista Pat Metheny para su aclamado álbum Beyond The Missouri Sky (Short Stories, 1997) . Ahí queda eso.

Seguro que os salen más u os vienen a la cabeza otros temas y otros artistas que no aparecen en la misma. Pues dejen sus comentarios abajo y ya, para el año que viene, me los anoto. Así que, venga, andaluces, levantaos, pedid tierra, libertad y buenos tracks. Feliz puente.