TOY, el disco inédito de David Bowie, ya tiene fecha de publicación

El fallecimiento de David Bowie hace ya cinco años, ha generado un aluvión de lanzamientos que para suerte de sus seguidores, parece que aún puede depararnos unas cuantas sorpresas. Hoy conocemos dos más. El primero de ellos es una nueva caja prevista para el 26 de noviembre David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992 – 2001), el quino volumen de una serie de cajas que abarcan su carrera cronológicamente desde 1969, David Bowie 1. Five Years (1969 – 1973), David Bowie 2. Who Can I Be Now? (1974 – 1976), David Bowie 3. A New Career In A New Town (1977 – 1982) Y David Bowie 4. Loving The Alien (1983-1988). Esta nueva caja estará disponible en dos formatos : Caja de 11 CDs y Caja de vinilos de 18Lps, además de descarga digital estándar.

La colección “Brilliant Adventure” lleva el nombre de la penúltima pista instrumental del álbum “hours…” conducido por un Koto (instrumento japonés). Las cajas incluyen versiones recientemente remasterizadas, con aportes de los productores y colaboradores originales, de algunos de los materiales más subestimados y experimentales de Bowie: Black Tie White Noise, The Buddha Of Suburbia (disponible en vinilo por primera vez en casi 30 años), 1.Outside, Earthling y ‘hours …‘ junto con el álbum en vivo ampliado BBC Radio Theater, Londres, 27 de junio de 2000. Exclusivo para esta caja, se encuentra también la compilación RE: CALL 5 que incluye versiones alternativas, caras B y música para banda sonora.

Pero la noticia que más interesa es la llegada de TOY, su legendario disco inédito, que llegará igualmente en un formato ampliado. Grabado después de la actuación triunfal de David en Glastonbury 2000. Bowie entró al estudio con su banda, Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer y Emm Gryner, para recoger nuevas interpretaciones de canciones que había grabado por primera vez entre 1964 y 1971. David planeaba grabar el álbum a la vieja usanza, con la banda tocando en vivo, elegir las mejores tomas y luego lanzarlo tan pronto como fuese humanamente posible. Desafortunadamente, en 2001, el concepto de lanzamiento de un álbum ‘por sorpresa’ y la tecnología para respaldarlo, no estaba al alcance, lo que hacía imposible publicar TOY de esa manera, tal y como se conoce el álbum hoy en día. Mientras tanto, David hizo lo que mejor sabía hacer; se embarcó en otro nuevo proyecto, que comenzó con un puñado de canciones nuevas de las mismas sesiones, que finalmente se convirtió en el álbum Heathen, lanzado en 2002 y ahora reconocido como uno de sus mejores momentos.

Disponible en formatos caja de 3CD y caja de 6 Vinilos de 10” TOY (TOY: BOX) es una edición especial del álbum TOY. El enfoque de “capturar el momento” de las sesiones de grabación se extiende a la portada diseñada por Bowie con una foto de él cuando era un bebé con un rostro contemporáneo. El pack también contiene un libreto a todo color de 16 páginas con fotografías nunca antes vistas de Frank Ockenfels 3.

En TOY: BOX se incluye un segundo CD / vinilo 10” de mezclas y versiones alternativas que incluyen caras B propuestas (versiones del sencillo debut de David ‘Liza Jane’ y ‘In The Heat Of The Morning’ de 1967), mezclas posteriores de Tony Visconti y la ‘Tibet Version’ de ‘Silly Boy Blue’ grabada en The Looking Glass Studio en el show de 2001 Tibet House en Nueva York con Philip Glass al piano y Moby a la guitarra.

El tercer CD / vinilo 10” presenta mezclas ‘Unplugged & Somewhat Slightly Electric’ de trece pistas de TOY.

Escucha ‘You’ve Got A Habit Of Leaving’