U2 anuncian versión ampliada de ‘All That You Can’t Leave Behind’

Island Records y UMC anuncian hoy la reedición vigésimo aniversario del exitoso álbum de U2 All That You Can’t Leave Behind . Es el décimo álbum de estudio de U2, fue lanzado en octubre de 2000 con 11 canciones incluyendo los exitosos sencillos “Beautiful Day”, “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”, “Elevation” y “Walk On”.Llegó al número 1 en 32 países con 12 millones de copias vendidas hasta la fecha.

Producido por Daniel Lanois y Brian Eno y grabado en Dublín y Francia, All That You Can’t Leave Behind ganó 7 premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum de Rock, y es el único álbum en la historia que tiene varias pistas ganadoras del premio a Record Of The Año (“Beautiful Day”) en 2001 y “Walk On” en 2002).

Esta reedición aniversario en múltiples formatos incluye una nueva remasterización del álbum con una versión de “The Ground Beneath Her Feet” en todos ellos y se lanzara en la fecha real del 20 aniversario, el 30 de octubre de 2020

Los aspectos destacados de la edición Super Deluxe Box Set del All That You Can’t Leave Behind de U2 son:

– Libro de tapa dura de 32 páginas del viejo amigo y colaborador Anton Corbijn que presenta muchas imágenes de la banda nunca antes vistas junto con notas escritas a mano por Anton, además de un póster de doble cara.

– 39 bonus tracks adicionales, incluidas caras B remasterizadas (“Summer Rain”, “Always”, “Big Girls Are Best”, “Don’t Take Your Guns To Town”).

– Tomas alternativas extraídas de las sesiones del álbum (“Levitate”, “Love You Like Mad”, “Flower Child”), así como la pista “Stateless” que apareció en la banda sonora de The Million Dollar Hotel; además de una versión acústica de “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”.

– Audio completo con 19 temas del Elevation Tour en el Fleet Center, Boston, Massachusetts en junio de 2001. El set incluye 7 pistas de All That You Can’t Leave Behind.

– Colección de 11 remixes que presenta cuatro versiones nunca antes escuchadas descubiertas recientemente en los archivos de Dublín de la banda: ‘Walk On (Wyclef Jean Remix)’, ‘New York (Carnegie’s Deli Mix)’, ‘New York (Superman Kicks Ativan Mix)’ y ‘When I Look At The World (Picante Remix)’.

El primer avance de este lanzamiento es una versión acústica de “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”.(Acoustic) (From B-Sides/Out-takes/Alternatives) que puedes ver y escuchar abajo.