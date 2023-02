‘Vestidos de domingo’ de La Cabra Mecánica ya disponible en vinilo

Acaba de ver la luz en vinilo el disco Vestidos de domingo de La Cabra Mecánica. Un antes y después en su carrera gracias a su impresionante colección de canciones, como «La lista de la compra», «Felicidad», «Sha la la» y «Fábula del hombre lobo y la mujer pantera». Con este trabajo, Lichis se consagró como uno de los mejores compositores de pop en castellano de su generación, demostrando un talento sin igual que lo vinculaba con la tradición costumbrista de Madrid, la bohemia urbana y las historias de amor en las afueras.

Vestidos de domingo fue producido por Alejo Stivel y cuenta con la colaboración estelar de María Jiménez, que brilla con fuerza en «La lista de la compra», un tema que forma parte del cancionero popular español de las últimas décadas y que, en la era digital, ha alcanzado la prestigiosa categoría de Disco de Oro.

Según comenta el propio Lichis: «Me lo dice el público, me lo dicen críticos y muchos artistas. Fue un disco importante por su huella. Fue popular entendido por ello su capacidad para llegar a todo tipo de gente con independencia de sus gustos previos o su edad, fue transversal como pocos, castizo y «nuestro» hasta la médula.

Me cuentan historias muy hermosas: de inolvidables recuerdos familiares, de artistas y grupos a los que inspiró, y aún inspira, a hacer música y a hacerla con una mentalidad abierta en canal, me cuentan que raro es el día en que entres en un bar, en una celebración de amigos, y no escuches alguna canción o las 10 de principio a fin; que rara es la fiesta entre colegas en la que con una guitarra de por medio nadie toque «Felicidad».

Raro es para mí el día en que nadie me pregunte por ese torrente de genio que es María Jiménez, raro es el día en que alguien no me recuerde este disco.

Y todo esto es bonito hasta decir basta, es lo único que importa, es lo que me quedará y me llevaré.

Ando ahora a otras cosas, en otras circunstancias bien distintas, sin preocuparme por ese hijo que sigue vivo y gozando de una salud de titanio. No parece que vaya a morir o a caer en el olvido, mucho público variopinto, muchos otros artistas, mucha gente apasionada con el mundo de la música, todos están tercamente empeñados en que eso no ocurra».