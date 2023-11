Viva Belgrado presentan ‘Jupiter and Beyond the Infinite’ junto a Erik Urano

Viva Belgrado anunciaban hace pocos días su nuevo álbum Cancionero de los cielos, con el que la banda cordobesa dará continuidad al celebrado Bellavista (Aloud Music, 2020). Un disco que se editará el 19 de enero de 2024 y marcará la primera edición bajo su propio sello, Fueled By Salmorejo. Además, el álbum será publicado en colaboración con su socio de siempre, Tokyo Jupiter Records, quien se encargará de la edición en CD para el mercado japonés y su distribución en dicho país.

Tras «Elena Observando la Osa Mayor» y «Perfect Blue», llega «Jupiter and Beyond the Infinite» en colaboración con el rapero Erik Urano. De la que afirman, es una canción progresiva de texturas luminosas, en la que «abrazan» los sintetizadores. De acuerdo a la temática cósmica y espacial del tema, la participación de Erik Urano «casa como anillo al dedo». A modo de colofón, «unos coros de voces blancas cierran el tema por todo lo alto», agradecen los músicos, en referencia a Genís, Roc, Aran, Ovidi, Olivia y Helena, a quienes mencionan en la descripción del vídeo que acompaña este nuevo single.

Escucha ‘Jupiter and Beyond the Infinite’ de Viva Belgrado ft. Erik Urano