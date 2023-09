Viva Belgrado vuelven con ‘Elena Observando la Osa Mayor’

Viva Belgrado regresan con el sencillo «Elena Observando la Osa Mayor», una canción que aborda el tema del amor en una relación a distancia en el contexto de la guerra de Ucrania. Este será séptimo corte de su próximo álbum Cancionero de los cielos, un trabajo muy esperado por los seguidores de la banda cordobesa que dará continuidad a Bellavista (Aloud Music, 2020).

Recientemente, la banda había compartido detalles sobre su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el 19 de enero de 2024 y marcará la primera edición bajo su propio sello, Fueled By Salmorejo. Además, el álbum será publicado en colaboración con su socio de siempre, Tokyo Jupiter Records, quien se encargará de la edición en CD para el mercado japonés y su distribución en dicho país.

Respecto al vídeo de «Elena Observando la Osa Mayor», dirigido por Marino Pardo (Quevedo, Delaossa) y producido por Juan Carlos Ballesteros de la mano de la productora The Royal Production Company, se ha grabado en celuloide en diversas localizaciones de la región de Murcia. «Es un roadtrip que hace viajar al espectador a través de la ausencia, el anhelo y el miedo a la pérdida que siente la protagonista», describe el director de la pieza.

Escucha ‘Elena Observando la Osa Mayor’ de Viva Belgrado

Estos serán los temas de ‘Cancionero de los cielos’ de Viva Belgrado:

1. Vernissage

2. Chéjov y las Gaviotas

3. Nana de la Luna Pena

4. Ranchera de la Mina

5. El Cristo de los Faroles

6. Gemini

7. Elena Observando la Osa Mayor

8. Un Tragaluz II

9. Jupiter and Beyond the Infinite

10. Saturno Devorando a Su Hijo

11. Perfect Blue

12. Un Tragaluz