Wilco, Madness, OMD, Marc Almond, The Stranglers y más en 4ever Valencia Fest

El 4ever Valencia Fest ya está de vuelta. Su tercera edición promete ser la más brillante y también la más cohesionada de sus tres años de historia, merced a un cartel de ensueño que, además, recupera el formato de dos días de conciertos y lo ubica en un recinto mucho más cómodo y céntrico, la Plaza de Toros de Valencia, excelentemente comunicada y con varios miles de localidades de asiento. Su cartel para este 2020 tiene, además, la poco frecuente virtud de conjugar veteranía con rotunda vigencia: Wilco, Madness, OMD, The Stranglers y Marc Almond (a falta de dos bandas valencianas por confirmar) son músicos de una solvencia más que contrastada, capaces de tramar en pleno 2020 directos a la altura de sus respectivas leyendas. Para algunos de ellos será su primera visita a Valencia. Y además en 4ever Valencia Fest ofrecerán conciertos completos de más de una hora, no limitados a la duración habitual de los conciertos en festivales, facilitando una experiencia similar a la que supondría – por extensión y por comodidad – verles en una sala. Es decir, un festival en el que lo que prima es la música y su absoluto disfrute.

Será la primera vez que Wilco, toda una institución del rock norteamericano de raíces, recalen en la ciudad. Lo harán con Ode to Joy (2019) bajo el brazo, uno de los álbumes más cálidos y confesionales de toda su carrera, con el que Jeff Tweedy y los suyos han satisfecho a sus fans de más largo recorrido. Sus deslumbrantes directos son toda una garantía. Como lo son también los del madrileño Quique González, uno de los músicos que mejor han sabido trasladar el imaginario del rock norteamericano al castellano, quien estará compartiendo escenario con ellos en su formato más rock. También será la primera vez que los británicos Madness, maestros por su forma de fundir ska, reggae y pop contagioso en imborrables viñetas de costumbrismo urbano, visiten la ciudad, armados con su imponente rosario de hits: “Our House”, “My Girl”, “Baggy Trousers”, “It Must Be Love” o “One Step Beyond” son absolutos clásicos – baste recordar su presencia en la clausura de los JJOO de Londres – que en directo siguen sonando a gloria, insustituibles en el imaginario de varias generaciones.

También saben muy bien lo que es despachar canciones inoxidables al paso del tiempo los británicos Andy McCluskey y Paul Humphreys, o lo que es lo mismo, OMD (Orchestral Manouvres in the Dark). 35 años después de su última visita valenciana, su vuelta llega enmarcada en la gira de 40 aniversario del tándem, así que “Enola Gay”, “Souvenir” o “Joan of Arc”, entre otras gemas de synth pop indeleble, tan influyentes sobre músicos tan jóvenes como The xx o Chvrches, no faltarán. Como tampoco lo harán los grandes éxitos de Soft Cell (“Tainted Love”, “Say Hello, Wave Goodbye”, “Bedsitter”) en el espectáculo que el grandísimo Marc Almond nos tiene reservado, junto a sus versiones de clásicos de Gene Pitney o Jacques Brel, en lo que promete ser otro derroche de carisma y clase. Y ya por último, pero no menos importante, la elegancia inmarchitable de los también británicos The Stranglers, una de las mejores bandas surgidas de aquella encrucijada entre punk y new wave, artífices de canciones memorables como “Golden Brown”, “Always The Sun” o “No More Heroes”, a las que todavía sacan tanto brillo sobre el escenario que parece que hubieran sido compuestas anteayer.

Las entradas para el 4ever Valencia Fest 2020, que gozará de la buena acústica de un recinto tan recogido como es la Plaza de Toros, se ponen a la venta este jueves a partir de las 10.00 de la mañana. OMD, The Stranglers y Marc Almond (más una banda valenciana por confirmar) actuarán el viernes 26, mientras que Wilco, Quique González y Madness (junto a otra banda local) lo harán el sábado 27 de junio. Hay motivos, en resumen, para retomar el lema del festival: vuelve a soñar.

Más información del 4ever Valencia Fest en su web.