Amaia interpretará temas de Marisol en los Premios Goya

La organización de los Premios Goya viene anunciando en los últimos años sus actuaciones estelares con varios días de antelación. El en el pasado año, el momento cumbre, o momentazo, fue La Rosalía interpretando el “Me quedo contigo” de Los Chunguitos, eclipsando por completo el resto de actuaciones.

Este año han decidido que sea la Romero, Amaia, la encargada de ese momento Top. Y lo hará en algo que la llena de orgullo, satisfacción y un must have que lleva años gritando a los cuatro vientos: “Me haría más ilusión conocer a Marisol que a Madonna”. Y aunque no se sabe si la diva del cine español acudirá al evento, ya que lleva años alejada del mundanal ruido, lo que es seguro que la chica de Pamplona le hará justo homenaje. Algunos medios apuntan a una especie de medley, tributo o recordatorio, pero ella, anoche, en la alfombra roja de los premios Odeón dijo que haría un solo tema, aunque lo dirigirá, creará y llevará a sui generis modos.

Como seguro sabrán en esta Gala 2020 se le hará entrega de entregará del Goya de Honor a una malagueña mitológica, en el buen sentido de la palabra mito. La ciudad de la biznaga, además, acogerá el evento y en el que también saldrá Antonio Banderas, el malagueño más universal, que está nominado por su papel en Dolor y gloria de Almodóvar y que interpretará un fragmento de su musical A Chorus Line.

Pepa Flores lleva una vida discreta debido al hartazgo y asqueo que pilló por ser niña prodigio del cine patrio. Y aunque nos encantaría verla sobre el escenario, no hay seguridad que así sea, ya que es reticente a cualquier boato. Pero todo puede ser. Aunque su entorno dice que está muy pero que muy agradecida por este galardón.

Así que el sábado noche podremos disfrutar de Amaia entonando algo de ella, ojalá a piano, ojalá llevándoselo a su terreno. Pero seguro que nos emocionará, eso está claro. Hace un año tuvo una actuación que pasó sin pena ni gloria. También es cierto que era con dos artistas más y con un repertorio meh con ganas; las canciones candidatas que no las conocía ni el Tato. En esta ocasión viene con algo que, de seguro, todos hemos cantado alguna que otra vez y que hará que nos sequemos unas lagrimicas en las mangas del pijama. Porque el sábado por la noche hará fresquibiri, y lo mejor es quedarse en casica. Y mira, ya hay plan.

También cantará algo de su madre Celia Flores, la hija que Pepa Flores tuvo con el bailarín Antonio Gades, que también se dedica a la música.

Amaia siempre se ha considerado una fan absoluta de la artista malagueña y que siempre imitaba sus canciones. Según sus propias palabras; “sería la única persona con la que llegaría a llorar al conocerla”. Lo mismo el encuentro privado sí tiene lugar, pero lo dicho; todo se andará.

Igualmente se han confirmado las actuaciones musicales del cantante y pianista británico Jaime Cullum, así como del rapero Rayden y de Ana Mena. Pero yo estaré pendiente a lo que nos trae la Romero, tal cual.