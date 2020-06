Within Temptation y Evanescence mueven su gira a otoño de 2021

Debido a las restricciones en curso que impiden grandes reuniones y a las preocupaciones de salud que rodean a COVID-19, así como a ciertas restricciones de viaje que permanecen vigentes, Within Temptation y Evanescence se ven obligados a posponer su gira masiva europea.

El “Worlds Collide” que, originalmente, iba a comenzar el pasado 4 de abril, ha tenido que moverse hasta septiembre de 2021. Inicialmente, se pospuso a septiembre de este año con la esperanza de que las condiciones permitiesen a los artistas volver a tocar ante sus fans. Como el mundo continua la batalla con el virus, finalmente se ha pospuesto hasta el próximo año. Información más concreta de todas las fechas estará disponible en las webs de cada banda así como en worldscollidetour.net, Todos los tickets y VIP packages que ya se habían vendido servirán para las nuevas fecha. Todos los que quieran solicitar la devolución podrán hacerlo. Si aún no tienes tu entrada puedes conserguirla AQUI.

Finalmente moverán su concierto en Madrid (Sala Vistalegre) al próximo 8 de octubre de 2021.

La vocalista de Within Temptation Sharon Den Adel ha comentado: “Sabemos que este año no será fácil para vosotros y haremos todo lo posible para seguir componiendo y lanzar temas nuevos. Sabiendo que no vamos a poder tocar este año, es duro para todos, pero la salud y el bienestar es el número 1 y la prioridad. Pase lo que pase, esta gira se hará! Tenemos muchas ganas de veros en 2021! Por ahora: cuidaos!!”

La cantante de Evanescence Amy Lee comenta: “Estamos muy disgustados porque no os podremos ver este otoño pero estamos aceptando el reto que 2020 nos está dando tiempo y corazón para hacer un buen álbum. Amigos, os echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas de veros el próximo año! Cuidaos, os queremos!!!”

Within Temptation ha lanzado un nuevo single, “Entertain You”, que está subiendo en USA Billboard Rock Indicator Charts Top 30, además de un video crudo y fuerte del mismo tema. Continúan componiendo para lanzar nuevas canciones este año y en 2021.

Evanescence, recientemente, ha anunciado su primer nuevo álbum de estudio en 9 años. The Bitter Truth se irá lanzando como una serie de singles en 2020.