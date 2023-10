Pearl Jam celebra los 30 años de Vs.

Pearl Jam editaban Vs. un 19 de octubre de 1993. La difícil continuación de un tótem com o Ten (1991) mostraba al grupo en su estado más crudo. Un viaje a través de la inseguridad y la incertidumbre ante una fama no deseada, aborda temas de gran calado como el abuso o los trastornos neurodivergentes del aprendizaje, levantaba el dedo corazón ante la obsesión por las armas y la brutalidad policial en Estados Unidos, abordaba el tema del suicidio, e incluso conseguía dejar asomar la luz con algunos de los himnos más preciados del grupo. Supuso el primero de muchos álbumes dirigidos por Brendan O’Brien, iniciando una asociación con el productor que dura ya tres décadas.

Vs. ha vendido 10 millones de copias en todo el mundo, y está reconocido con 7 discos de platino en EEUU. Batió récords al vender más de 950.000 copias durante sus primeros cinco días en las tiendas, eclipsando las ventas del resto del Billboard Top 10. Se mantuvo en el #1 de la lista durante cinco semanas, con lo que mantuvo el récord de «mayor número de álbumes vendidos en la primera semana» durante los cinco años siguientes y estableció el récord de «mayor número de ventas de vinilos en la primera semana», para los 20 años siguientes.

Coincidiendo con su 30 aniversario, la banda de Eddie Vedder anuncia nuevas ediciones especiales que se editará el próximo 17 de noviembre. Llegan en vinilo transparente y doble vinilo negro, ambos con nueva versión de la icónica portada, y ya están disponibles para reserva.

Pero aparte de la reedición se ha lanzado una versión Atmos del álbum, junto con nuevos audiovisuales para cada una de sus canciones.

Escucha ‘Vs.’ de Pearl Jam

Disfruta los nuevos visuales de ‘Vs.’ de Pearl Jam