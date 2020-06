Entrevistamos a Abel Fuentes, autor de un libro sobre Supertramp

Hace unos meses os dimos una noticia muy esperada para los seguidores de Supertramp: la publicación de su primera gran biografía en castellano, Huellas de Vagabundo. El autor, Abel Fuentes, es conocido por administrar la veterana web The Logical Web, quizás la más activa de todas las que existen en nuestro idioma dedicadas a la banda de Davies y Hodgson. Entre los seguidores de Supertramp era un secreto a voces la existencia de este libro, que le ha llevado a su autor más de una década de preparación. El libro es una auténtica delicia que a buen seguro les encantará a los seguidores del grupo, pero que también puede interesar a quien sienta curiosidad por los entresijos internos de una banda tan inmensa en todos los sentidos. Confeccionado a partir de entrevistas, no sigue de todos modos el formato coral típico en estas ocasiones, sino que usa las declaraciones de los protagonistas – miembros del grupo, pero también muchísimos nombres de su entorno – para ofrecer una excepcional y completísima biografía que repasa la trayectoria de Supertramp desde sus inicios hasta la época más reciente. Hablamos con su autor, Abel Fuentes, sobre este libro y sobre su (nuestra) banda favorita.

A día de hoy no veo factible una reunión de Supertramp

Hablemos en primer lugar de tus inicios como seguidor de Supertramp. ¿Cuándo y cómo fue tu primer contacto con la música del grupo? ¿Por qué se convirtió en importante para ti?

No recuerdo cuando escuché a Supertramp por primera vez, pues las canciones más famosas me suenan de toda la vida, pero sí recuerdo la primera vez que escuché un álbum al completo. Fue en 1987 o 1988, cuando estaba en mi primer curso universitario. Una tarde fui a casa de un compañero de la facultad a preparar un trabajo que debíamos presentar juntos, y mientras lo hacíamos él puso el vinilo de Even in the Quietest Moments. Inmediatamente me enamoré de aquella música tan singular y de aquella portada tan impactante. Poco a poco fui ‘traicionando’ a las bandas que más me gustaban por entonces (Dire Straits, Queen, Genesis…) y adentrándome en el universo Supertramp. Ya no hubo marcha atrás.

Como bien se explica en el prólogo del libro, y todo aficionado a Supertramp conoce, todo esto empieza más o menos con la página web dedicada al grupo que pones en marcha hace ya 20 años. ¿Cómo arrancó el proyecto de la web?

Para ser exactos, quien puso en funcionamiento The Logical Web fue mi querido amigo Juan Lago. Ambos nos conocíamos de un foro en español sobre Supertramp que había en Yahoo, y en el año 2001 él creó la primera versión de la página. Enseguida me ofrecí para echarle una mano en lo que hiciera falta y de ahí surgió nuestra ‘sociedad’. Juan y yo somos muy diferentes pero, al igual que Rick Davies y Roger Hodgson en Supertramp, sabemos sacar lo mejor el uno del otro y nos complementamos muy bien. Juan es un ‘hacha’ de las nuevas tecnologías y no hay ningún tema técnico o logístico que se le resista, mientras que yo tengo un espíritu más periodístico y por eso me dedico a la búsqueda de noticias y a la realización de entrevistas. Como bien dices, en cierto modo la historia de Huellas de Vagabundo comenzó también con The Logical Web, porque si yo no dedicase una parte de mi tiempo a gestionar una página dedicada a Supertramp dudo mucho que se me hubiera ocurrido escribir este libro.

¿Cuándo y cómo surge la idea de plasmar en un libro toda esa información?

Creo que fue en 2004 o 2005, cuando en The Logical Web ya contábamos con una cantidad ingente de artículos, entrevistas y todo tipo de información sobre Supertramp. Me di cuenta de que allí había material suficiente para escribir un libro, y pronto me puse manos a la obra. Luego, sin embargo, he necesitado otros quince años para darlo por terminado, porque ha habido épocas durante las cuales lo he tenido muy abandonado por motivos de trabajo y, sobre todo, porque en este tiempo he ido contactando con todos los miembros de la banda y su entorno, lo cual ha enriquecido considerablemente el contenido del libro pero también ha ralentizado el proceso.

Si no me equivoco, se trata de la primera biografía del grupo en castellano, a pesar de que en su momento tuvieron un gran éxito en nuestro país y cuentan con una buena base de seguidores.

Sí, es un poco sorprendente que con lo grande que ha llegado a ser Supertramp en España y en todo el mundo todavía no existiera ninguna gran biografía del grupo en nuestro idioma. Desde luego, a día de hoy aún continúa habiendo un seguimiento enorme respecto a la banda en todo el país, tal como atestiguan los llenos que se registran en cada concierto de Supertramp o de Roger Hodgson en solitario, así como las propias ventas del libro.

¿Qué ha sido lo que más complicado te ha resultado de todo el proceso?

Pues diría que lo más complicado ha sido lograr reducir a ‘solo’ 700 páginas todo el material recopilado a lo largo de tantos años de trabajo sin dejar de lado información relevante, opiniones de todas las partes implicadas en cada asunto, anécdotas, curiosidades… Creo que, afortunadamente, he podido conseguirlo, no sin esfuerzo.

A pesar de ser un libro basado en entrevistas, está todo muy bien hilado, siguiendo un orden cronológico, poniendo en contexto cada declaración. También te habrá resultado complicado, supongo, tener que extraer de cada entrevista la información correspondiente, ordenarla, relacionarla con el resto…

Efectivamente, esa ha sido una tarea ardua que me ha llevado mucho tiempo. Seleccionar lo más destacado de cada entrevista, buscar su hueco en el libro, enlazarlo con otras historias… Ha sido algo así como hacer un ‘puzzle’ a partir de miles de pequeñas piezas que al principio no sabes muy bien cómo colocar pero finalmente van encajando unas con otras.

¿Has hecho alguna entrevista específicamente para el libro, o son todas anteriores?

He hecho bastantes entrevistas específicamente para el libro, aunque la mayoría de ellas se encuentran disponibles en The Logical Web desde hace mucho tiempo. Pero, aparte de todas esas entrevistas, ha sido un gran privilegio poder contar en todo momento con respuestas a cuestiones puntuales de los componentes de la banda y su entorno. John Helliwell, Bob Siebenberg y Dougie Thomson se han mostrado siempre dispuestos a colaborar, e incluso Roger Hodgson y Rick Davies también han aportado su granito de arena. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar la enorme ayuda recibida por parte de Russel Pope, ingeniero de sonido considerado sexto miembro del grupo, que no dejó de atenderme amablemente hasta su prematura muerte en 2017. Y de otros muchos músicos, técnicos, productores o ‘managers’ sin cuyas aportaciones el libro no sería tan completo: Richard Palmer, Dave Winthrop, Mark Hart, Carl Verheyen, Ken Allardyce, Tony Shepherd, Spy Matthews, Smoother Smyth, Ken Scott, Pete Henderson, Dave Margereson, Charly Prevost, Richard Ames… La lista no tiene fin.

¿Cuántas entrevistas crees, más o menos, que has hecho a miembros y personas relacionadas con el entorno de Supertramp? ¿Llevas la cuenta de a cuántas personas has entrevistado? Es increíble la cantidad de gente que desfila por el libro, siempre con cosas jugosas que contar. Me parece justo y también interesante que se dé voz a técnicos, tour managers y otros personajes a menudo relegados en este tipo de historias pero muy importantes para la trayectoria de bandas tan enormes.

Yo también creo que toda esa gente tiene mucho que decir en una biografía de este tipo, pues aunque no se subieran al escenario ellos también estaban ahí y cada uno tiene sus propios recuerdos y opiniones respecto a los acontecimientos más importantes en la historia del grupo. Son lo que conocemos como “La gran familia Supertramp” y le proporcionan un valor añadido a lo que cuentan los propios músicos. No tengo contabilizado el número total de entrevistas, pero deben rondar el centenar. Solo hay que ir a la sección de entrevistas en exclusiva de The Logical Web y contarlas, ahí están casi todas.

Me llama la atención lo prolífica que era la banda a la hora de componer, sobre todo Roger. En el libro cuentas que en cada disco se quedaban fuera muchas canciones. ¿Por qué no se publica material inédito de Supertramp? El que ha ido saliendo ha sido con cuentagotas y en discos posteriores, no hay que yo sepa ninguna reedición con jugosos extras como ocurre con otras bandas, solo conciertos y remasterizaciones de las mismas canciones.

Eso es algo incomprensible, y solo se explica por la cuestionable gestión realizada por el ‘management’ del grupo, que está a cargo de la mujer de Rick. Supertramp sigue teniendo un seguimiento masivo en todo el mundo y hay miles de fans que estarían dispuestos a comprar cualquier tipo de material inédito, desde maquetas a directos pasando por sesiones radiofónicas, pero a nadie parece importarle eso. Cuando hace unos años vimos por fin editado el DVD del mítico concierto en París de 1979 fue muy triste descubrir que no era porque los cinco miembros de la banda se hubiesen puesto de acuerdo, sino porque Dougie, Bob y John usaron una serie de argucias legales para poder comercializarlo sin contar con la aprobación de Rick ni de Roger, lo cual condujo a un nuevo conflicto. Lamentablemente hoy en día Supertramp son varios bandos diferentes, todos ellos enfrentados entre sí y cada uno con sus propios intereses. En cuanto a Roger, a pesar de tener decenas de canciones sin publicar, de momento prefiere seguir actuando en directo y no tiene previsto grabar otro álbum de estudio. Una pena, porque algunas de ellas son excepcionales.

Una pregunta que siempre es difícil para un seguidor de Supertramp. En lo estrictamente musical, ¿eres más de Roger, o de Rick? ¿O no te decantas por ninguno de los dos?

Rick y Roger son dos genios de la música, y los fans de Supertramp tuvimos la suerte de que durante catorce años ambos compartieran su talento en la misma banda. Personalmente me gustan los dos por igual, pues aunque es cierto que me acerqué a Supertramp sobre todo por las canciones de Roger, con el tiempo he podido constatar que la música de Rick es menos prolífica pero igual de fascinante. Así que yo pondría una X en esa quiniela.

¿Hasta qué punto crees que influyeron en la separación de Rick y Roger sus respectivos entornos?

En mi opinión, esa fue una cuestión determinante en la separación. Mientras Rick y Roger fueron progresando como músicos y compartiendo las mismas experiencias, por muy negativas que pudieran ser, no hubo grandes problemas entre ellos. Eran dos personas muy diferentes en todos los sentidos, pero se llevaban bien y cuando se ponían a tocar juntos había una química muy especial entre ambos. Sin embargo, a medida que se fueron desarrollando como músicos y se vieron rodeados de su propio círculo de ‘consejeros’, cada vez les resultó más difícil identificar puntos de encuentro. Si a eso le unes que Supertramp se convirtió en un negocio muy rentable del que todo el mundo quería sacar la mayor tajada posible, estaba claro que tarde o temprano llegaría la ruptura.

Es curioso que, a pesar de todo que lo ocurrió entonces y después, de las declaraciones de Rick y Roger siempre se desprende una sensación de respeto y admiración mutua. A ti, que has hablado con ellos en multitud de ocasiones y que seguramente dispones de más información de la que hay en el libro, ¿también te lo parece?

Sí, yo creo que tanto a nivel personal como musical existe un gran aprecio y reconocimiento que es mutuo, al margen de las diferencias que hayan podido surgir entre ambos a lo largo de los años. No hay que olvidar que en sus comienzos las pasaron canutas mientras estaban juntos las veinticuatro horas del día y lo compartían todo, desde el piso en el que vivían hasta sus aspiraciones artísticas. Y cada uno de ellos debe ser consciente de que sin el otro probablemente no habría llegado demasiado lejos en el mundo de la música.

Yo siempre he pensado, aunque algunos fans no están de acuerdo, que tanto Supertramp como Roger salieron perdiendo con la separación. ¿Qué opinas?

Totalmente de acuerdo, porque el conjunto siempre es más que la suma de sus partes. Además, al perder la competencia directa que había entre Rick y Roger dentro de un mismo grupo, la música resultante sufrió las consecuencias. Ambos han seguido haciendo grandes trabajos por separado, pero estoy seguro de que habrían sido mejores en caso de haber permanecido juntos. Tal vez los dos sabían que con la separación saldrían perdiendo todos, porque Supertramp no iba a ser lo mismo sin una de sus piezas básicas y Roger tenía que empezar casi de cero con una carrera como solista, pero supongo que llegó un momento que no les quedó otra alternativa.

Supertramp se convirtió en un negocio muy rentable del que todo el mundo quería sacar la mayor tajada posible

Para mí no es casualidad que sus respectivos discos de 1987, los de digamos total emancipación uno del otro – Free As A Bird y Hai Hai – sean seguramente los peores de sus discografías. Siempre entendí, y creo que el libro lo confirma, que se dieron cuenta demasiado tarde de que la tensión entre los estilos de Rick y Roger les hacía sacar lo mejor de sí mismos, y que al perderse esa tensión perdieron también esa motivación ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Sí, yo también lo veo así. “Brother Where You Bound” e “In the Eye of the Storm”, los primeros discos de ambos tras la separación, tenían la inercia de “Famous Last Words”, el último álbum que grabaron juntos, e incluso varias de las canciones que utilizaron habían sido candidatas a ser incluidas en este, así que en cierto modo era un poco seguir la misma línea. Pero cuando unos años después tuvieron que afrontar un nuevo proyecto partiendo de cero las ideas no estaban tan claras y entonces fue cuando más se echaron de menos el uno al otro. Además, se dejaron influenciar por las modas de la época y ese sonido excesivamente electrónico que tienen tanto “Free as a Bird” como “Hai Hai” apenas recuerda al del Supertramp clásico.

Es llamativa y conocida la polémica relacionada con la interpretación de canciones de Hodgson en los conciertos de Supertramp posteriores a su salida del grupo. En el libro se leen declaraciones contradictorias al respecto. ¿A ti te consta que existía ese acuerdo que Roger afirma que sellaron y que Rick en unos momentos lo confirma y en otros ya no está tan seguro? ¿Por qué crees que posteriormente no se respetó? ¿Presiones del público, inseguridad de Davies sobre su repertorio, ambas cosas?

Pienso que ese pacto, según el cual Rick se quedaba con la marca Supertramp y Roger se llevaba consigo sus canciones, debió existir aunque solo fuese de palabra y no se firmase ningún documento. En caso contrario, no se explicaría que en la primera gira de Supertramp sin Roger no se interpretase ninguna canción de este. Además, las declaraciones de los miembros del grupo en aquella época así lo confirman. Supongo que Rick dejó de ser fiel a ese compromiso en 1988 por varios motivos, y el principal fue que tanto el público como los promotores querían que en los conciertos sonaran algunos de esos grandes éxitos de Roger.

También me llama la atención, leyendo el libro, que lo que yo pensaba que eran maniobras para fastidiarse uno al otro tras la separación – la coincidencia en la publicación de discos, en los parones, en las giras – por lo visto eran simples casualidades. ¿Crees que fue así?

Para mí, más que casualidades o maniobras premeditadas, fueron coincidencias bastante lógicas. Los primeros discos de cada uno fueron publicados poco después de la separación, lo cual era normal, y los siguientes salieron un par de años después, algo también muy razonable. Luego vino una larga década de sequía durante la cual Rick y Roger trataron de volver a trabajar juntos, y tras ese malogrado intento de reunión cada uno volvió a la carga por su cuenta, así que también grabaron casi a la vez sus respectivos álbumes, “Some Things Never Change” y “Rites of Passage”. Hasta que, por fin, ya con “Slow Motion” y “Open the Door” hubo una distancia importante entre sus fechas de publicación.

¿Piensas que hay posibilidades de reunión, aunque sea para un concierto benéfico o incluso una última gira?

Eso es algo que se ha intentado en varias ocasiones y el resultado siempre ha sido el mismo: un fiasco absoluto y un nuevo desencuentro entre todos los implicados. Ojalá me equivoque, pero a día de hoy no lo veo factible. Y menos aún después de los recientes problemas de salud de Rick, que le obligaron a cancelar la gira de Supertramp prevista para el año 2015.

Si no estoy mal informado, creo que es tu primer libro, ¿verdad? ¿Te ha picado el gusanillo de la escritura con esta biografía de Supertramp? ¿Piensas seguir escribiendo más libros musicales?

Este es mi primer libro y probablemente también sea el último, ya que si lo he podido hacer realidad ha sido básicamente debido a mi pasión por Supertramp y gracias al privilegiado y formidable grupo de contactos que tengo en ese mundillo. No soy escritor y no me veo publicando algo que no esté relacionado con Supertramp.

Puedes comprar Huellas de Vagabundo, la biografía de Supertramp escrita por Abel Fuentes, en este enlace.