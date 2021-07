Ya disponible el tráiler del documental de Dover

Dover se separaban 24 años después de su formación. Surgidos en 1992 claramente influenciados por el sonido de Seattle, alcanzaron el éxito mayoritario con Devil came to me (Subterfuge, 1997) que les convirtió en una sensación dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estos días, cinco años después de su separación, llega un documental en el que se narrará su historia: DOVER: Die for Rock & Roll dirigido por Miguel L. Garrido y que los seguidores de las hermanas Cristina y Amparo Llanos pueden apoyar a través de Verkami.

En el documental aún en proceso de producción podremos disfrutar y conocer la historia y anécdotas de la banda nacida en 1992 en Madrid. Está previsto que DOVER: Die for Rock & Roll se estrene a principios de 2022.

Ya puedes disfrutar de su primer tráiler