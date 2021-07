Tom Petty and The Heartbreakers – Angel Dream (Warner)

Avalancha de lanzamientos de Tom Petty este 2021. Tras la publicación de los interesantes Wildflowers & All The Rest (Warner) y Findind Wildflowers (Alternate Versions) (Warner) se suma ahora una versión ampliada de la banda sonora del film She’s The One (1996), cuyas canciones -la mayoría compuestas en la misma época que las de Wildflowers (1994)- firmaba el norteamericano, aquí sí, con la compañía de sus inseparables The Heartbreakers (Mike Campbell, Benmont Tench, Howie Epstein y Stan Lynch, compartiendo batería con el músico de sesión Curt Bisquera).

Este fue uno de los periodos más prolíficos en la carrera de Petty y volver a visitarlo con la perspectiva del tiempo y lo acrecentado de su figura y su influencia, es una recomendable experiencia, a pesar de que este Angel Dream contenga tan solo el añadido de cuatro piezas inéditas respecto de la versión que ya conocíamos hace 25 años.

La banda sonora está más que oída y cualquiera que haya buceado en el legado del de Gainesville, la conocerá, con lo que os hablaré de esas cuatro canciones, en las que nos encontraremos con el tono reflexivo de “One of Life’s Little Mysteries” esos cielos e infiernos de la mediana edad tan bien narrados: “Obtienes un poco de sol / Obtienes un poco de lluvia / Obtienes un hombre y una mujer / Tienes un poco de dolor”. “105 Degrees” es otra de las gemas de esta nueva remesa, con un riff de guitarra surfero, un genial órgano y un Petty aullando. Por su parte, la versión del “Thirteen Days” de JJ Cale muta en un Dylan sureño, con la genial cobertura de sus Heartbreakers en la parte final. Y la cuarta, una versión extendida de “Supernatural Radio” que enriquece la original.

Un disco mucho menos generoso en material que Wildflowers & All The Rest (Warner), el generoso y ya mencionado álbum con descartes que su círculo más cercano ha tenido a bien rescatar para que aún le echemos más de menos

Escucha Tom Petty and The Heartbreakers – Angel Dream