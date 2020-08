Young Americans de Bowie se reedita en vinilo por su 45 aniversario

Lanzado originalmente en marzo de 1975, Young Americans fue el noveno álbum de estudio de David Bowie. Para celebrar su 45 aniversario, Parlophone se enorgullece de anunciar la publicación de una edición especial limitada en vinilo dorado sólo para tiendas físicas.

Young Americans significo un importante cambio de registro para Bowie, creando un sonido durante las sesiones en Philadelphia y Nueva York que describió como “Plastic Soul”. Los dos sencillos del álbum, la canción principal que da título al disco y Fame, compuesta en colaboración con John Lennon, se consideran entre las mejores de su discografía, y esta última le dio su primer número 1 en Estados Unidos.

La versión dorada en vinilo de Young Americans se publicará el próximo 18 de septiembre.

Estas son sus canciones:

Cara A

Young Americans

Win

Fascination

Right

Cara B

Somebody Up There Likes Me

Across The Universe

Can You Hear Me

Fame