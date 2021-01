Yuno lanza el vídeo de ‘Somebody’

Yuno estrena el videoclip de “Somebody,” su nuevo single emo-pop, dirigido por Jordanna Koffsky. La canción es la primera que publica desde el lanzamiento de su álbum de 2018, Moodie, y ya está disponible en todo el mundo a través de Sub Pop y de Popstock! en España y Portugal.

Sobre este nuevo single, Yuno comenta: “Pasar tanto tiempo en casa durante la pandemia me ha traído de vuelta muchas de las emociones que sentía durante mi adolescencia. Crecí como un solitario-pasando la mayor parte de mi tiempo aislado en mi habitación, así que quería capturar ese paralelismo entre mi vida actual y la que llevaba mi yo más joven. He tomado mucho del pop-punk, del post-hardcore, el reggae y el hip hop que siempre me han gustado a lo largo de mi vida. Creo que mi yo de 14 años estaría muy orgulloso”.

“Somebody,” fue compuesto por Yuno Moodie, producido por Moodie y Christoph Andersson, mezclado por Andersson y masterizado por JJ Golden.

Yuno está actualmente trabajando en un nuevo álbum, después de Moodie, su elogiado debut publicado por Sub Pop.