Z! Live Rock Fest presenta jornada extra, “Toro on the Rocks”

Tras tener que acortar su edición de 2020 a una sola jornada, la organización del Z! Live Rock Fest ha querido compensar alargando la de 2021 con una fiesta de bienvenida. Una iniciativa que será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad de Toro. Z! Live Homecoming se celebrará en la plaza de toros del municipio zamorano el jueves 10 de junio. Para todos aquellos que quieran empezar el festival desde el jueves, la organización fletará autobuses gratuitos entre Zamora y Toro, con salidas y llegadas tanto desde el camping como desde el centro de la ciudad en Zamora. Además el Ayuntamiento de Toro abrirá las puertas de sus museos y rutas culturales, de forma gratuita, para todos los asistentes al festival. Para aprovechar la oferta solo será necesario tener tu pulsera del Z! Live Rock Fest.

El Z! Live Homecoming “Toro On The Rocks” contará con un cartel de lujo formado por dos grandes bandas, pioneras del metal alemán, como son Destruction y Grave Digger. Además el primer día del festival será el marco elegido para la gran final del Concurso de Bandas Z! Live 2021, en la que los ganadores de las categorías provincial y regional buscarán un puesto para tocar en prime time en la edición de 2022 del festival.

Los días 11 y 12 de junio el festival continuará en su escenario habitual, el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora, con la participación ya confirmada de Tarja y Amorphis liderando el cartel, acompañados de otros referentes del metal como Korpiklanii, Moonspell, Beast in Black, Avalanch, Leo Jimenez o Legion Of The Damned. Junto a ellas estarán otras bandas destinadas a estar en lo más alto de la escena en los próximos años: Vita Imana, Debler, Morphium, Revolution Whithin y Bloodhunter, entre otras.

Quienes adquieran el abono antes del día 15 de febrero de 2021 podrán acudir gratis al Z! Live Homecoming solicitando la invitación entre el 1 de febrero y el 1 de abril a través del formulario que encontrareis en www.zliverock.com . La invitación será obligatoria por motivos de control de aforo. Para quienes prefieran esperar, a partir del 16 de febrero estarán disponibles los nuevos abonos de tres días por 65€ (+gastos), manteniéndose el abono para viernes y sábado en 59€ (+gastos). Las entradas de día para el jueves saldrán a la venta a 15€(+gastos) el próximo 1 de abril. Todas las entradas y abonos para el Z! Live Rock 2021, que se celebrará del 10 al 12 de Junio, pueden conseguirse en las páginas web www.zliverock.com y https://ticketgate.es/.