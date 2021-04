Hoy 23 de abril se celebra el Día del Libro. Una fecha que llega cada primavera para reivindicar la lectura, que coincide con la fecha de fallecimiento de tres tótems como Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

Como leer es una de nuestras actividades favoritas aparte de escuchar música, hemos querido recomendarte 10+1 libros musicales por si te faltan ideas para comprar o regalar hoy. Libros que se escuchan que han llegado a las tiendas en los últimos meses y consideramos no deberían faltan en tu colección.

10+1 libros musicales para regalar el Día del Libro

01. Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra)

El libro retrata con cuidado y detalle enciclopédico la gloriosa época del country/folk, los cantautores, y (de refilón) la corriente hippie acontecida en Los Ángeles –centrándose en la zona de Laurel Canyon– a lo largo de esa década que abarca desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta. El periodista y escritor Berney Hoskyns realiza un estudio y posterior análisis exhaustivo sobre la fauna que pobló aquellos años, retratando a músicos como Neil Young, James Taylor, Joni Mitchell, Gene Clark, David Crosby, Linda Ronstadt, Frank Zappa, Stephen Stills, Jackson Browne, Van Dyke Parks o Gram Parsons entre otros. Un entorno en el que también aparecen empresarios de la industria (Elliot Roberts o un incipiente y ambicioso David Geffen) al frente de discográficas como Warner o Asylum, además de actores del calibre de Jack Nicholson y Denis Hopper o personajes secundarios que también vivieron el momento en primera persona. Una etapa que vio el nacimiento de un sinfín de artistas y grupos –desde Buffalo Springfield a Eagles pasando por The Byrds, Poco, The Flying Burrito Brothers, CSNY, Crazy Horse, Eagles o The Mamas & The Papas– capaces de alumbrar discos que, en muchos casos, terminarían convertidos en clásicos de la cultura popular norteamericana. (reseña completa)

02. Héroes de Leyenda de Antonio Cardiel (Plaza y Janés)

Estos días llega a las librerías la biografía más personal y completa de Héroes del Silencio, que ha sido construido en base a más de 120 horas de entrevistas, acceso a fuentes documentales inéditas, a centenares de artículos de prensa, a diarios personales de gira y a fotografías nunca vistas… la historia de una banda mítica contada desde dentro.

Escrito por Antonio Cardiel, que ha tenido la oportunidad de entrevistar en exclusiva y detenidamente a sus componentes, Héroes de leyenda relata de forma amena y rigurosa la historia del grupo: su formación, sus comienzos musicales, su escalada hacia el éxito, su época en la cima y su posterior disolución. Además, Cardiel abunda en revelaciones sobre el proceso creativo de Héroes del Silencio y la génesis de sus temas más importantes, sobre las giras que hicieron por Europa y América, e incluye fotografías que nunca antes habían visto la luz además de muchas anécdotas desconocidas. (En los próximos días te ofreceremos una interesante entrevista con su autor).

03. Amor Crónico: Memorias de Chris Frantz (Libros Del Kultrum)

Chris Frantz en este libro memorístico Amor Crónico: Memorias de Chris Frantz (Libros Del Kultrum, 2021) recuerda la carrera del grupo, y de paso salda alguna cuenta pendiente con Byrne, al que lanza algún que otro dardo envenenado. Según el batería de la banda, el autor de Rei Momo siempre ha querido ponerse medallas que no le pertenecían a él solo, y que radiografía a un artista egoísta y bastante huraño. Obviamente es la opinión de Frantz, así que o uno la cree o la pone en cuarentena.

04. Haz lo que quieras (Do What You Want). La historia de Bad Religion (Neo-Sounds/Alfaomega)

Bad Religion ha ejercido dos grandes papeles en la historia de la música punk californiano. El primero nos lleva a esa generación tardía de grupos de la Costa Oeste que bebieron de la primera ola británica y que siguieron por la senda de la velocidad y la violencia a ritmo de monopatín y golpes de los que Bad Religion se erigieron en uno de sus grandes nombres. El segundo papel es el de catalizador y puente generacional hacia la grandísima explosión del punk californiano en los años noventa. Como remate, nada del fenómeno que puso el skatepunk y el neopunk californiano en radio de todos hubiera sucedido sin Epitaph, la discográfica cuyo nombre es prácticamente inherente al nombre de Bad Religion.

Estos son los tres grandes conceptos en los que se mueve Jim Ruland para contar la historia del grupo angelino más influyente en el punk de los 80 y 90. Dentro de ese triángulo de historias del género, de sus biografías y de Epitaph caben todas las entrevistas que el periodista musical ha ido recogiendo de (casi) todos los que han tenido que ver alguna vez con Bad Religion. (reseña completa)

05. Boy About Town de Tony Fletcher (Chelsea Ediciones)

‘Boy About Town’ (20) es el testimonio de alguien que encontró su camino entre canciones de The Jam, The Who, Buzzcocks, The Undertones, Adam & The Ants, The Damned, Sex Pistols, Purple Hearts, Generation X o The Specials, y que se vio obligado a canalizar dicho ardor escribiendo acerca de todo ello y fundando su propio grupo. Una afición finalmente convertida en estilo de vida, tal y como reza el eslogan modde Quadrophenia (79). La referencia acoge los recuerdos de su autor, esos acumulados en Londres hace algo menos media década. Pero en realidad podrían ser las memorias de cualquiera en cualquier lugar del mundo, con el pub del distrito Elephant And Castle luciendo como equivalente al bar musical de cabecera de cada ciudad. Al menos de cualquiera que, siendo apenas un adolescente, notificase internamente que no había mayor placer que el que provenía de un tocadiscos o un escenario, para manejar después esa obsesión e ir quemando etapas al tiempo de inmiscuirse cada vez más entre los múltiples y variados entresijos de la industria musical. Este libro es, en definitiva, puro entusiasmo y una proyección vertical que aterriza directamente sobre la propia memoria. Si usted comparte entusiasmo e intereses y tiene intención de comprar un único libro de temática musical a lo largo de este recién estrenado año, debería considerar la posibilidad de decantarse por éste. Un diez sobre diez. (reseña completa).

06. Aretha Franklin. Apología y Martirologio de la reina del soul de David Ritz (Libros del Kultrum)

Aretha Franklin irrumpió en este impío mundo en el seno de la familia de un apuesto predicador baptista, felizmente entregado a las promiscuidades que la libérrima observancia del preceptuado amor al prójimo le imponía y se prestaba a atender religiosamente; toda una superestrella por derecho propio —conviene acotar aquí que no estaba al alcance de cualquier predicador que sus sermones se grabaran y distribuyeran por doquier como grandes éxitos de la canción popular—. Sobreexpuesta al influjo de los grandes músicos y artistas que frecuentaban el hogar de su afamado progenitor, germinaría la voz de la que estaba llamada a convertirse en acaso la más prodigiosa cantante que haya dado la canción popular afroamericana. Tras dar a luz a dos hijos en su azarosa adolescencia, los dejó a cargo de los suyos para trasladarse a Nueva York y templar allí su instrumento —sin demasiada suerte en sus primeros tientos—. Habría aún que aguardar a que un inspirado productor la convenciera para que desempolvara sus raíces gospelianas, momento en el que la fama y la fortuna empezaron, finalmente, a sonreírle con la expropiación de “Respect”. (reseña próximamente)

07. Wayne Kramer – Asuntos Peligrosos (Neo-Sounds/Alfaomega)

Con el sobretítulo de “Drogas, delincuencia, MC5 y mi vida de imposibilidades”, ‘Asuntos Peligrosos’ (Neo-Sounds, 21) viene firmado por alguien vivido con visceralidad y da justo lo que ofrece. Más de trescientas disfrutables páginas que, además, sirven para enmarcar parte de la historia estadounidense de los 60 y los 70 y algunos de sus entresijos sociopolíticos. Es ahí donde se ubica aquel auge meteórico seguido de estruendoso batacazo de quien fuera un personaje clave en la escena de Detroit, en los albores de lo que después sería el punk en un estatus compartido con The Stooges. Y aunque los más fanáticos de MC5 quizá echen en falta un texto aún más extenso y detallado sobre el grupo, lo cierto es que, para cualquier aficionado medio, la lectura de estas andanzas se tornará poco menos que adictiva. (reseña completa).

08. Javier Krahe. Ni feo, ni católico, ni sentimental de Federico de Haro (Reservoir Books)



Javier Krahe, como él mismo solía decir, añadió una varilla nueva al abanico del género canción en nuestro país. Con ella, el aire circula con una fuerza literaria insólita y descubre rincones inexplorados. Conocido sobre todo por sus letras cáusticas sobre el amor, la política y la religión, admirador de Brassens y de Leonard Cohen, colega de Chicho Sánchez Ferlosio y mentor de Joaquín Sabina y Albert Pla, tuvo una vida inquieta (a su manera) y curiosa. Tanto como sus canciones, que hunden sus raíces en los años de estudiante en El Pilar y llegan hasta las fecundas temporadas en Zahara de los Atunes, pasando por el dulce autoexilio canadiense en el franquismo tardío, los primeros años de la democracia y los posteriores encontronazos con el poder. Canciones como «La hoguera», «Marieta», «Un burdo rumor», «Cuervo ingenuo», «En la costa suiza» o «No todo va a ser follar» son bandera de la contracultura más duradera.

Federico de Haro ha reconstruido la vida y la carrera de Javier Krahe a partir de los dos ingredientes imprescindibles en toda gran biografía: pasión y fuentes. La familia y los amigos del cantautor han abierto las puertas de sus casas para contarle todo lo que no se sabe sobre Krahe. (reseña próximamente)

09. Genesis Breyer P. Orridge – La Biblia Psíquika (Caja Negra)

En La Biblia Psíquika uno aprecia de qué modo abogaban por un anti-arte, una forma expresiva que interceptaba la idea romántica del arte como objeto bello y destinado a ser observado. Por lo contrario, defendían un arte cuya “evolución mágica” permitiese una interacción entre los miembros de la Orden, y que las obras estuvieran siempre en proceso de elaboración. Unas obras radicales, que rompían con lo establecido por el mercado del arte, y sobre todo posibilitaba, mediante rituales magikos llamados “sigilos”, tener una concepción del espacio-tiempo siempre subjetivo, no acotado por las leyes de la física.

En estos escritos no solo hallarán pistas para conocer la figura casi totémica de nuestro personaje (fallecido en plena pandemia del COVID-19 en marzo de 2020), sino también las relaciones que tuvo con personajes vinculados a la magia y al cut-up literario (o ensamblajes a base de técnicas de corta y pega de sonidos ambientales imposibilitando una linealidad de espacio-tiempo) como William S. Burroughs, Timothy Leary, Austin Osman Spare, Brion Gyson, Aleister Crowley y su adorado Brian Jones, con el que aprendería la importancia del travestismo y la fluidez de género.

10. El mundo, la Bien Querida y yo de Ozantoño Torres (West Indies Publishing Company)

Rodrigo es un joven adolescente de diecisiete años que ha estado buscando constantemente sus sueños en un mundo sin guía. Respecto a sus padres, hermanos y otros familiares/amigos, Rodrigo está lleno de dificultades para reconocer, identificar y dar sentido a todos los contextos de desarrollo que le rodean.

La mayoría de las personas con desarrollo normativo, los denominados «neurotípicos» nos levantamos y canalizamos sin problemas todos los estímulos que nos envuelven. Automatizamos estos sin ser conscientes e incluso sin dar la importancia que realmente tienen, que no es otra que sentirse vivo y comprender mínimamente el funcionamiento del mundo que ya de por sí resulta complejo.

Pero para Rodrigo resulta todo un reto, del que nos hace partícipes en su diario. Es más que un simple diario; lo que nos muestra Rodrigo en estas páginas es su lista de canciones favoritas de su artista estrella. Cada canción va asociada a un momento especial de su vida, porque las canciones nos hacen recordar. (reseña próximamente)

+ 1 La Luz en sus entrañas. Conversaciones con Fernando Alfaro (Muzikalia)

El libro parte de un acierto pleno: el carácter para nada intrusivo de los autores, que dejan fluir la charla con naturalidad y libertad, acotando poco y vertebrando un discurso locuaz, brioso y tremendamente cálido del protagonista. No me cabe duda alguna del tremendo trabajo posterior para estructurar estas conversaciones, algo que ha terminado por dotar de sentido y fluidez a la lectura de estas páginas. Una lectura fácil, apasionante y que no conoce autocensura alguna. Fernando ha ido de cabeza en sus reflexiones; mucha verdad cruda, una exposición de vísceras latiendo y brillando delante de los ojos del lector, algo así como estar en la cola de una casquería esperando ser atendido en el mostrador.(reseña completa próximamente)

Puedes comprar La luz en en sus entrañas. Conversaciones con Fernando Alfaro en tienda.muzkalia.com