Libro: Wayne Kramer – Asuntos Peligrosos (Neo-Sounds/Alfaomega)

Ante la inevitable pregunta de si este es otro libro apuntalado sin disimulo en base al tópico ‘sexo, drogas y rock & roll’, la respuesta debe ser inexcusablemente afirmativa. Algo obvio, en realidad, teniendo en cuenta que el presente volumen aúna las memorias de Wayne Kramer, guitarrista, compositor y fundador de los seminales MC5. En cualquier caso, la tesitura no resta magnetismo alguno al lanzamiento; más bien lo potencia, dadas las peculiaridades casi cinematográficas y el atractivo salvaje que presenta la vida de Kramer. Distribuido en tres partes bien diferenciadas, la referencia repasa de manera ágil y vistosa –resultado de una escritura tan correcta como alejada de cualquier complicación innecesaria– las diferentes etapas que definieron el periplo del autor.

La primera fracción incluye los obligatorios orígenes y trazos iniciales acerca de su pasión por la música, en el entorno determinante de un Detroit por entonces tan próspero (gracias a la industria del automóvil) como tendente al racismo. Después llegaría el surgimiento y ascenso casi inmediato de MC5, con la consiguiente grabación de sus tres discos de estudio –‘Kick Out The James’ (Elektra, 69), ‘Back In The USA’ (Rhino, 70) y ‘High Time’ (Rhino, 71)– y las anárquicas giras de un grupo convertido en paradigma de activismo y contra-revolución norteamericana (en un estatus no exento de polémica para aquellos que los consideraban mera fachada), además de arquetipo precursor del punk. El guitarrista acomete con sinceridad los vínculos surgidos con compañeros de grupo como Fred “Sonic” Smith, Dennis Thompson o Rob Tyner, así como su inmersión progresiva en el mundo de las drogas (cada vez más duras), en una secuencia a la que cabría añadir disturbios, amantes y enredos policiales de diferentes pelajes. Unas circunstancias todas ellas que, tras apenas cinco años de actividad, derivaron en la disolución del combo y dieron paso al mito. La segunda parte comienza tras la separación del combo y acoge el declive definitivo de Kramer, su militancia algo anecdótica en otros grupos como Radiation y, sobre todo, su hundimiento concluyente en el mundo del trapicheo, los robos y la heroína. Unas decisiones arriesgadas que terminarían concretadas en juicios y posterior entrada en prisión, en donde conocería al músico de jazz Red Rodney. Ya en su último tramo, la obra acomete las casi inevitables recaídas tras la salida de prisión, la formación de Gang War (junto a Johnny Thunders) y Was (Not Was), los trabajos temporales o el matrimonio fallido. Todo, antes de dar paso al final feliz: su fichaje por el sello Epitaph en los noventa, la rehabilitación, el acertado enlace con Margaret Sasdi y la adopción de su hijo Francis.

Con el sobretítulo de “Drogas, delincuencia, MC5 y mi vida de imposibilidades”, ‘Asuntos Peligrosos’ (Neo-Sounds, 21) viene firmado por alguien vivido con visceralidad y da justo lo que ofrece. Más de trescientas disfrutables páginas que, además, sirven para enmarcar parte de la historia estadounidense de los 60 y los 70 y algunos de sus entresijos sociopolíticos. Es ahí donde se ubica aquel auge meteórico seguido de estruendoso batacazo de quien fuera un personaje clave en la escena de Detroit, en los albores de lo que después sería el punk en un estatus compartido con The Stooges. Y aunque los más fanáticos de MC5 quizá echen en falta un texto aún más extenso y detallado sobre el grupo, lo cierto es que, para cualquier aficionado medio, la lectura de estas andanzas se tornará poco menos que adictiva.

