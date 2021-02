Libro: Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra)

Puede que sea por las limitaciones derivadas de la situación actual, pero ahora parecen disfrutarse de manera especial esos volúmenes focalizados sobre épocas pretéritas, en las que los límites de la conducta brillaban por su ausencia y el hedonismo marcaba el devenir diario de sus afamados protagonistas. Es lo que sucede con la presente referencia, que pasa a engrosar el catálogo de editorial catalana Contra, más concretamente su fantástica selección de temática musical. Y es que, en ese sentido, Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra, 21) es una auténtica catarsis.

El libro retrata con cuidado y detalle enciclopédico la gloriosa época del country/folk, los cantautores, y (de refilón) la corriente hippie acontecida en Los Ángeles –centrándose en la zona de Laurel Canyon– a lo largo de esa década que abarca desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta. El periodista y escritor Berney Hoskyns realiza un estudio y posterior análisis exhaustivo sobre la fauna que pobló aquellos años, retratando a músicos como Neil Young, James Taylor, Joni Mitchell, Gene Clark, David Crosby, Linda Ronstadt, Frank Zappa, Stephen Stills, Jackson Browne, Van Dyke Parks o Gram Parsons entre otros. Un entorno en el que también aparecen empresarios de la industria (Elliot Roberts o un incipiente y ambicioso David Geffen) al frente de discográficas como Warner o Asylum, además de actores del calibre de Jack Nicholson y Denis Hopper o personajes secundarios que también vivieron el momento en primera persona. Una etapa que vio el nacimiento de un sinfín de artistas y grupos –desde Buffalo Springfield a Eagles pasando por The Byrds, Poco, The Flying Burrito Brothers, CSNY, Crazy Horse, Eagles o The Mamas & The Papas– capaces de alumbrar discos que, en muchos casos, terminarían convertidos en clásicos de la cultura popular norteamericana.

Toda la acción se desarrolla sobre aquel telón de fondo inexcusablemente determinado por las residencias y mansiones de los propios artistas, empeñadas en acoger todo tipo de reuniones y grandiosas parrandas (también detalladas a lo largo de estas cuatrocientas páginas), además de esos bares y salas de conciertos como Troubador o Strip mutados en centros neurálgicos y hervideros tan creativos como etílicos. Más allá del evidente atractivo inherente a la época y la temática –y el bien tratado tópico de sexo, drogas y rock & roll–, el acierto mayúsculo del tomo radica en la capacidad de Hoskyns para exponer a conciencia las personalidades de los personajes, haciendo especial hincapié en cómo esos talantes variopintos influyeron de forma determinante en la secuencia de acontecimientos (con frecuencia psicotrópicos, despreocupados o estrambóticos) y el devenir final de la propia escena. Una virtud a la que sumar la agilidad del contenido, sobre todo tratándose de una obra tan amplia, matizada y plagada de nombres y declaraciones.

Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976 (Contra, 21) acoge, ante todo y junto a los elementos circunstanciales que la hizo posible, la gestación de ese apasionante y casi inabarcable despliegue creativo por parte de unos músicos en su mayor parte incipientes, que definieron (o redefinieron) y entremezclaron los géneros mencionados hasta dotarlos de un aspecto inédito. Un retrato documentado y sin tapujos sobre toda una generación de músicos precursores e influyentes que, tostados bajo la idílica y soleada California, comenzaron hace medio siglo lo que posteriormente sería un legado de lo más influyente. Hoskyns da salida a un tratado que, en definitiva y por concienzudo, se tonará casi bíblico para cualquier fan de la cultura californiana de los sesenta y setenta.

Puedes comprar ‘Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, 1967-1976’ en la web de Contra.