30 años de Nevermind de Nirvana, el influyente disco grunge

Un 24 de septiembre de 1991 veía la luz Nevermind uno (otro) de los discos publicados ese año, que supusieron una sacudida en la escena internacional. Nirvana recogieron el guante de lo que ya venían haciendo otros artistas, hicieron una buena interpretación de influencias y consiguieron entregar un disco que fue una verdadero revulsivo.

Un álbum construido bajo una base de pop melodioso, ensuciado con sucias guitarras y una contundente base rítmica. Cuando se cumplen 30 años de su publicación recordamos 10 bandas que influyeron en el amor por la música de Kurt Cobain, 10 canciones que inspiraron Nevermind, 10 canciones del momento que sonaban en la radio, 10 bandas de grunge, 10 bandas influenciadas por este disco y sus canciones versionadas por otros artistas. Ahí es nada.

10 canciones de 10 bandas que influyeron en Kurt Cobain

“Ese disco es clave en nuestra generación. Es de esos discos perfectos, que te sabes de memoria y cuando acaba una canción sabes cual va a sonar después. Nos pilló en el momento ideal, con la edad perfecta para impresionarnos, empezando a ser adolescentes. A mí me marcó ya que tenía todos los ingredientes clave para un chaval de 12 años, que está aprendiendo a tocar la guitarra y quiere tener un grupo y dejarse el pelo largo”.

Cuchillo

Éstas diez bandas, con diez canciones elegidas entre lo más representativo de sus correspondientes trabajos, influyeron poderosamente de una forma o de otra en Kurt Cobain, compositor principal de las canciones de Nirvana. Diez nombres imprescindibles para poner en contexto el trabajo de los de Seattle y su forma de entender la música. Aunque por supuesto hubieron más grupos que Cobain no tenía inconveniente en mencionar o recomendar en entrevistas a lo largo de su carrera: REM, Sonic Youth, The Proclaimers…

1. The Beatles – “If I fell”

Recurrentes en su juventud, The Beatles fue uno de los primero recuerdos musicales de Kurt Cobain, que los iría repescando en las épocas en que empezaba a descubrir el heavy-metal, para contraponer los sonidos oscuros de éstos con la luminosidad pop de aquellos.

2. Black Sabbath – “Hand of Doom”

Socialmente inadaptado e incómodo viéndose crecer, el descubrimiento del rock duro de los setenta fue como una epifanía para Kurt Cobain: sonidos sobrios, guitarras y decibelios acompañaron a Cobain en su pre-adolescencia.

3. Sex Pistols – “Anarchy in the UK”

El Sandinista de The Clash fue el primer disco de punk-rock que cayó en manos de Cobain. Según él “demasiado largo y con reggae”, consiguió desanimarle en el camino del punk. Hasta que descubrió a los Sex Pistols y su manera sincera y brutal de aproximarse a la música. Siempre fueron un referente para Cobain sobre cómo debía enfrentarse su banda a la producción de un disco.

4. Black Flag – “My War”

En 1984, Cobain asiste a un concierto de Black Flag, banda de California pionera del hardcore punk (y en la que más adelante militaría Henry Rollins). Este concierto queda grabado en la retina del jovencísimo Cobain, que incorpora en sus propios directos toda la furia de los californianos.

5. The Vaselines –“Jesus Wants Me for a Sunbeam”

Es ya famosa la frase en la que Kurt Cobain afirmaba que The Vaselines eran la mejor banda de la historia del rock, después de losBeatles. Rescatados del semi-anonimato indie por Nirvana, las de Seattle acabaron versionando varios de sus temas, entre ellos éste “Jesus wants me for a sunbeam”, a la que cambiaron el título original para su Unplugged de la MTV.

6. The Pixies – “Gigantic”

“En “Smells like teen spirit” estaba intentando imitar a The Pixies”. Con ésta contundente afirmación, Cobain explicaba la fuerte influencia que la banda de Boston, y concretamente su disco Surfer Rosa, había ejercido sobre él, haciendo suya la manera de entender el pop de Pixies, con momentos sutiles e íntimos que desembocan en sonido duros y potentes, pasando de la belleza a la rugosidad en un par de guitarrazos.

7. The Pastels – “Sit On It Mother”

Es imposible no distinguir ciertos sonidos nirvaneros en las canciones de The Pastels. Y es que los escoceses fueron uno de los grupos que inspiró a Cobain en la senda del pop más clásico adornado con guitarras sucias y cierto aire oscuro e incluso un poco punk.

8. Meat Puppets – “Swimming Ground”

No es sólo que Curt y Chris Kirkwood, amigos personales de Cobain, participaran en el Unplugged de la MTV, es que Meat Puppetsfueron una constante fuente de inspiración para él y el resto de la banda. Su imaginario musical rock de orientación punk, hosco y psicodélico, complementaba a la perfección la personalidad desengañada, inadaptada y oscura de Cobain.

9. Daniel Johnston – “Some Things Last A Long Time”

Pero si hablamos de inadaptados sociales, Cobain no se cansó nunca de reivindicar a uno de los personajes de culto y freak de la música independiente americana: Daniel Johnston. Sus problemas mentales y su innegable talento lo convertían en un perfecto gurú para otras almas atormentadas dentro de cuerpos creativos. Entre ellos Kurt Cobain, para quien el disco 1990 representó un descubrimiento verdaderamente importante.

10. Half-Japanese – “Calling All Girls”

Y junto a Daniel Johnston es casi obligatorio mencionar a Jad Fair. El de Michigan ha colaborado con la gran mayoría de pioneros del rock independiente de la música americana, entre ellos varios de los grupos de esta lista, y su banda de noise lo-fi Half-Japanese es una de las influencias claras en la música de Nirvana.

10 canciones que sonaban en la radio cuando apareció Nevermind

““Smells Like Teen Spirit” sonaba a todas horas en la radio. ¡En cualquier radio! No tenía que ser una emisora universitaria ni underground. Y eso por sí sólo ya era una novedad… y una alegría”.

Damien Jurado

La publicación del Nevermind de Nirvana significó todo un cambio en el estilo de música que se escuchaba en las radios comerciales. El éxito comercial de este disco propició que el grunge pasara a ser el nuevo mainstream y de pronto las emisoras de radio generalistas se llenaron de bandas que aprovecharon el tirón mediático de Nirvana y compañía (véase Pearl Jam, Soundgarden, etc). Desde ese momento, la línea que separa lo alternativo (o indie) de lo mainstream (o comercial) ya no es un abismo insondable sino más bien una gran tierra difusa.

1991 fue el año del Achtung Baby de U2, del Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chilly Peppers, del Screamadelica de Primal Scream o del Gling-Gló de Björk. Pero la mayor parte de las radios comerciales apostaban por un mainstream que iba desde el Waking Up The Neighbours de Bryan Adams, al Emotions de Mariah Carey o, en nuestro país, el Aidalai de Mecano o el Viviendo Deprisa de Alejandro Sanz.

¿Escucho un tema en la radio porque está en la lista de éxitos o está en la lista de éxitos porque lo escucho en la radio?

1. Color Me Badd – “I Adore Mi Amor”

El día que Nevermind salió a la venta, éste era el tema que ocupaba el número 1 de la lista Billboard en Estados Unidos. La canción estaba incluida en el disco de debut de la boy-band Color Me Badd, titulado C.M.B., con el que conseguirían dos números 1 en las listas americanas y que sonó incansable en medio mundo durante la segunda mitad del año 1991 y la primera mitad de 1992.

2. Michael Jackson – “Black Or White”

La semana del 11 de enero de 1992, Nevermind lograba llegar a lo más alto de la Billboard 200, puesto que ocupaba la semana anterior el disco Dangerous de Michael Jackson. Esa misma semana (y durante siete consecutivas), el número 1 de singles lo ocupaba su primer sencillo “Black or White” que contaba con una campaña publicitaria millonaria.

3. Guns’n’Roses – “You could Be Mine”

El 17 de septiembre de 1991, veía la luz Use Your Ilussion II, el cuarto disco de estudio de Guns’n’Roses, que a la semana siguiente de su publicación conseguía el número 1 de ventas de discos en Estados Unidos. Gracias al éxito de la película Terminator 2, en la que aparecía el tema “You could be mine”, ésta canción se podía escuchar insistentemente en radio y televisión. Es de sobras conocida la aversión que se tenían Kurt Cobain y Axl Rose, que daría en sí mismo para todo un capítulo en sus respectivas biografías.

4. Bryan Adams – “(Everything I Do) I Do It for You”

Saltando al otro lado del Atlántico, la semana en que Nevermind se publicaba en el Reino Unido, las listas de éxito británicas tenían un número 1 de récord: el tema “(Everything I do) I do it for you” (que aparecía en la banda sonora de la película Robin Hood: Príncipe de los Ladrones) además de sonar a todas horas por radio y televisión, batía el record de semanas de permanencia como número 1. Probablemente también batió el record de cantidad de veces al día en que podías tropezarte con una canción, desde en unos grandes almacenes, hasta en la consulta del dentista.

5. Crowded House – “Weather With You”

En 1991 se publicaba Woodface de los australianos Crowded House, un disco de canciones suaves y pegadizas que hacía las delicias tanto de los que disfrutaban con la melodía fácil como del que lo hacía con la instrumentación de aires AOR. “Weather with you” es probablemente su tema más radiado y conocido.

6. Metallica – “Nothing Else Matters”

1991 fue el año del cisma de los fans de Metallica: se publicó su disco homónimo, también conocido como Black Album, y el mundo del metal se dividió entre los que adoraban ese disco y los que lo odiaban. ¿La razón? El disco contenía las famosas baladas (demasiado blandas, demasiado bonitas) que, para martirio de los fans más oscuros de Metallica, desde entonces no dejan de sonar en las radios comerciales.

7. REM – “Losing My Religion”

Debido al auge que tuvo a finales de los 80 la música alternativa en Estados Unidos, en 1998 la revista Billboard decidió crear la lista de Canciones Alternativas (Modern Rock Tracks, que ahora lleva por nombre Alternative Songs), cuya confección se realizaba a partir del número de emisiones de los temas en la radio, independientemente de sus ventas. Muchas discográficas y artistas publicaban sus temas solamente dentro de esta sección, por lo que no aparecían en la lista de Mainstream Rock Tracks. A partir del éxito del Nevermind de Nirvana, y la consiguiente explosión del grunge, cada vez más artistas de la lista alternativa se colaban en la lista mainstream. Un buen ejemplo de ello es éste “Losing my religion” de los de Athens.

8. Right Said Fred – “I´m Too Sexy”

Las radios comerciales daban cabida a todo tipo de canciones petardas. La ubicua “I´m too sexy” es un gran ejemplo, convertida ya hoy en todo un himno fiestero, eso sí, algo chusco.

9. Extreme – “More than words”

Otros que convirtieron su canción en himno fueron la banda Extreme, cuya balada “More Than Words” cumplía todos los estándares de las emisoras comerciales para convertirse en éxitos: blanditas, con producciones fáciles y melodías resultonas. Dicho y hecho, aún hoy “More Than Words” puede escucharse en la radio no menos de media docena de veces a la semana.

10. Surfin’ Bichos – “Rifle de repetición”

El panorama musical español era algo más desolador por aquella época. Y aún así, aunque dominado por el mainstream, no todo estaba perdido: Surfin’ Bichos lanzaban Fotógrafo del cielo en 1991 y Hermanos carnales en 1992, discos que les llevaron a sonar en varias emisoras de radio comerciales y a telonear a Nirvana en su gira española del Nevermind. Aunque Hermanos Carnales se suele considerar como uno de los mejores discos de Surfin’ Bichos, este “Rifle de repetición”, perteneciente a Fotógrafo del cielo, resume a la perfección el sonido de los albaceteños: pop con ritmo, de aires melancólicos y guitarras distorsionadas que lo invaden todo.

10 canciones de 10 bandas grunge indispensables que acompañaron a Nirvana

“Una de las razones por las Nevermind es un disco imprescindible es porque situó a Seattle en el mapa. De pronto todo el mundo se fijaba en una ciudad y en una escena que habían sido secundarias durante todo ese tiempo”.

Ryan Monroe (Band of Horses)

El auge comercial del Nevermind propició que el mundo fijara sus ojos en una serie de bandas que compartían con Nirvana características similares de sonido: indie-rock influenciado por el punk y el noise pero con una sensibilidad pop muy marcada. En su momento se etiquetó como grunge, término que hoy en día está bastante denostado y que, como todo movimiento cultural del que se puede sacar beneficio, acabó exprimido y ultrajado: engullido por su propio éxito.

Aún así, durante la primera mitad de los noventa el grunge dio lo mejor de sí y es en estos años que encontramos algunas de las bandas más representativas de este movimiento con algunos de los discos imprescindibles para entenderlo.

1. Pearl Jam – “Jeremy”

En 1991 Pearl Jam publicaban su álbum Ten y, gracias a su sonido cercano al rock clásico y sus canciones emocionales, se postulaban como los grandes favoritos para dar el salto a la fama. Durante el apogeo del movimiento grunge tuvieron que lidiar con las críticas por las enormes ventas de discos. Aún así, la banda ha conseguido, con más o menos fortuna, mantenerse en activo hasta nuestros días y son considerados una de las bandas seminales del rock independiente.

2. Soundgarden – “Spoonman”

Badmotorfinger se publicó el mismo año que Ten de Pearl Jam y Nevermind de Nirvana y, aunque la banda tenía un sonido más pesado y cercano al metal, el acercamiento de la banda a las melodías consiguió que se les etiquetara como banda grunge. En 1994 veía la luz Superunknown, su disco más popular y en el que ahondaron, ahora sí descaradamente, en el grunge aunque sin olvidarse de su característico sonido denso.

3. Smashing Pumpkins – “Cherub Rock”

Pocos discos aúnan tan perfectamente como Siamese Dreams la belleza pop arrebatadora y los demoledores guitarrazos distorsionados junto con la angustia existencial, que eran señas de identidad del movimiento grunge. Sí, antes estuvo el Gish, mucho más rudo, y luego el Melon Collie & The Infinite Sadness, mucho más preciosista, pero Siamese Dreams (producido por el mago de los 90 Butch Vig) es como un flechazo certero y limpio en todo el corazoncito grunge.

4. Mudhoney – “Suck you dry”

De hecho Mudhoney nunca fueron exactamente una banda grunge. Su sonido era demasiado característico y su acercamiento punk hacía sus discos difícilmente radiables, así que el éxito les pilló un poco de refilón. Aún así fueron influencia de muchas de las bandas del sonido Seattle y siguen manteniendo el status de banda de culto gracias a que otros músicos como Sonic Youth o el propio Kurt Cobain se declararon grandes fans.

5. Tad – “Lycanthrope”

Nunca fueron tan famosos como otros nombres de esta lista, pero probablemente sean una de las bandas pioneras en el movimiento grunge. Su sonido poco accesible y sus letras, a ratos cercanas al mal gusto, hicieron que se mantuvieran lejos del mainstream más descarado. En 1991 publicaron su disco 8-Way Santa, (producido también por Butch Vig), que les dio una fama relativa, y en 1993 dieron el salto a una major y lanzaron su disco Inhaler (producido por J Mascis) con el que giraron como teloneros de Soundgarden.

6. Hole – “Violet”

Definir a Hole simplemente como la banda de la mujer de Kurt Cobain es hasta demasiado fácil. Discos como Pretty On The Inside y sobretodo Live Through This demuestran que Courtney Love era algo más de una esposa consorte y que su banda podía facturar temas contundentes con una vertiente punk/noise y una sensibilidad melódica que no eran simple imagen y prensa rosa.

7. Pavement – “Cut Your Hair”

De todas las influencias posibles que confluyeron en el grunge, Pavement tomó la más poppie y lejos de beber de las fuentes del punk-rock más sucio, los de California tenían a The Replacements y The Fall como principales influencias. Practicando ese rock de guitarras pero mucho más pulido, ingenioso, contenido y pop que el de sus compañeros de generación, queda una duda ¿realmente son Pavement un grupo grunge?

8. Alice in Chains – “Them Bones”

Alice In Chains son otro de los pesos pesados del sonido Seattle de principios de los noventa. Su sonido cercano al heavy metal y sus letras depresivas conectaron con el ala más oscura de los seguidores del grunge, mientras que su aparición en la banda sonora de la película Singles con los temas “It Ain´t Like That” (que aparecían tocando en directo) y “Would?” les hizo ganar una popularidad que no siempre supieron digerir.

9. Stone Temple Pilots – “Plush”

Probablemente Stone Temple Pilots sea la banda más controvertida de esta lista a la hora de etiquetarla dentro del movimiento grunge. Se les tildó de plagio y de ser una versión light de otras bandas más “auténticas” y a estas alturas sigue sin estar muy claro si su éxito se debió a un simple “pasaba por ahí”. Polémicas aparte, la banda publicó el sólido Core en 1992, en pleno apogeo del grunge, que incluye algunas joyitas como este “Plush”.

10. Screaming Trees – “Nearly Lost You”

Bautizados como “los padrinos del grunge”, la banda de Mark Lanegan es una de las más respetadas de todo el movimiento surgido en Seattle a principios de los 90, aunque su fama siempre ha sido algo menor que la de sus coetáneos. Incansables del circuito independiente, Screaming Trees han colaborado y girado con algunos de los ilustres del movimiento grunge y su discografía se cuenta entre lo más selecto del rock independiente, destacando la tripleta Uncle Anesthesia (1991), Sweet Oblivion (1992) y Dust (1996) especialmente.

10 canciones que recogen la herencia del grunge

Hacia la mitad de la década de los noventa, si no antes, el grunge ya había dado todo lo que podía dar de sí. Había sido divertido, sí, pero el mercado se había encargado de engullir el movimiento y éste género, limitado estilísticamente desde su concepción, ya no daba más de sí.

Fueron en esos años de histeria grunge (y post-grunge) cuando surgieron muchos grupos herederos del sonido que Nevermind, y demás discos clave de 1991, se había encargado de encumbrar. Tomaron prestada la idea de la independencia musical, se armaron con sus guitarras y sus pedales y, cada uno a su manera, enfocaron su música hacia nuevas y más jugosas vías.

1. Green Day – “Basket case”

Activos desde 1989, los californianos recogieron el testigo del grunge para adolescentes, le aplicaron su querencia por el hardcore más light y comercial y vistiéndolo de un halo paródico se convirtieron con Dookie en un fenómeno super-ventas con su vena auto-paródica y su fácil digestión. ¿Punky yo? Ay, si Sid Vicious levantara la cabeza.

2. Radiohead – “Creep”

La banda más influyente desde Nirvana inició su andadura con la vista puesta en la escena grunge de Seattle, como quedó patente en el Pablo Honey y este desgarrador “Creep”. Pero supieron darla la vuelta a su música y llevarla por senderos experimentales que en aquel primer disco nadie podía ni siquiera imaginar.

3. Weezer – “El Scorcho”

Tomando la vertiente más pop del grunge, esa en la que se situaban Pixies o Pavement, y añadiéndole unos toques de garaje y del sonido Beach Boys, los de Rivers Cuomo entregaron en 1994 su disco azul. Pero si alguien no tiene muy clara la influencia del grunge en esta banda, solamente tiene que escuchar el Pinkerton y su crudeza y oscuridad para despejar cualquier asomo de duda.

4. Rage Against The Machine – “Bulls on Parade”

Por mucho que se uniera a la música grunge a una supuesta Generación X (sí, ya saben, depresiva, apática y desengañada), el movimiento grunge nunca fue, ni lo pretendió ser, un movimiento reivindicativo. Lo fue el punk, y tal vez el rock primerizo, pero no el grunge como escena cultural. Así pues, no hizo falta demasiado para que algunas bandas tomaran el camino musical del grunge y le añadieran la conciencia política, la queja social y la soflama incendiaria. Años más tarde queda patente que no sirvió de mucho, pero ¡qué buenos ratos pasamos con Tom Morello y Zach de la Rocha!

5. Beck – “Loser”

El grunge fue un movimiento de bandas más que de solistas. Aunque pululaban por ahí algunos personajes, más listos que los demás, y probablemente con más talento, que supieron ver la limitación musical del grunge. Uno de ellos era Beck Hansen, que metió en una coctelera la actitud apática del grunge, con altas dosis de psicodelia, algo de la sensibilidad del hip-hop, mucho de ironía y más aún de inteligencia y el cóctel fue Golden Feelings y ese himno existencial que es “Loser”.

6. Garbage – “Stupid girl”

¿Y por qué no coger la esencia del movimiento grunge y empaquetarlo bonito para que guste a todo el mundo? Algo así debió pensarButch Vig después de andar implicado en algunos de los discos fetiche de principios de los 90. Y se le ocurrió montar Garbage, que tenía el encanto arrebatador de Shirley Manson, canciones melódicas llenas de rabia y distorsiones y el punto justo de amabilidad. Sin esa peligrosa capa de marginalidad e insalubridad que envolvía al movimiento grunge.

7. Korn – “Clown”

Recogiendo la herencia oscura del grunge, el camino de Korn discurre por derroteros cercanos al heavy metal, al que añadieron dosis rítmicas del funk y líricas del rap. No en vano se les considera los pioneros, junto a Deftones, del nu-metal. Poca broma, la etiqueta cuelga de otras bandas como Limp Bizkit, Linkin Park o System of a Down, ahora vilipendiadas, pero que en su momento significaron una revitalización (otra, de las muchas posibles) para los amantes de los sonidos oscuros e intensos.

8. Bush – “Everything Zen”

Cuando el grunge aún no había acabado de dar sus últimos coletazos, ya estaban los “expertos” descubriendo el post-grunge y buscando bandas a las que colgarle la etiqueta. La banda británica Bush fueron uno de los elegidos. Poco a poco la banda de Londres iría alejándose de ese sonido grunge guitarrero, pero Sixteen Stone tiene todos los ingredientes de la época.

9. Sleater-Kinney – “Call the doctor”

¡Poco queda ya por decir del movimiento Riot Grrrl! Tal vez que nació como movimiento reivindicativo feminista de la mano del punk, del grunge y de la cultura undeground y que poco a poco fue perdiendo el sentido para acabar denominando a grupos de chicas ruidosas con una imagen peleona y poco más. Pocas bandas como Sleater-Kinney pueden presumir de haberse mantenido fieles a unos ideales contestatarios y liberales y haber entregado discos con el interés de Call the Doctor.

10. White Stripes – “The Big Three Killed My Baby”

Ahora parece difícil acordarse, pero Jack White comenzó su carrera musical pateándose el circuito independiente. Con un acercamiento lo-fi al sonido guitarrero, tomado del garaje y del grunge peleón, y la querencia por el blues, son uno de los máximos exponentes de cómo se puede equilibrar el trabajo de forma independiente dentro de la maquinaria de la industria musical y tener éxito. Y encima ser respetados.

Las canciones del Nevermind vistas por otros artistas

Patti Smith – “Smells Like Teen Spirit”

Hooverphonic – “In Bloom”

Caetano Veloso – “Come as You Are”

Weezer – “Breed”

The Polyphonic Spree – “Lithium”

Animal Collective – “Polly”

Scott Matthew – “Territorial Pissings”

Foxy Shazam – “Drain You”

Jessica Lea Mayfield – “Lounge Act”

The Blackout – “Stay Away”

Rogue Wave – “On a Plain”

Tricky – “Something in the way”

EMA – “Endless Nameless”

Gracias, Nirvana.

Nirvana – “On a Plain” (live at Reading 1992)

Escucha ‘Nevermind’ de Nirvana