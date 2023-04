5 Seconds of Summer anuncian concierto en Madrid

La popular banda australiana 5 Seconds of Summer, ha anunciado su esperada gira mundial y el lanzamiento de un nuevo disco en directo titulado The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hal«. El joven cuarteto regresa a España después de cinco años sin girar por nuestro país, y ofrecerá un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid el 24 de septiembre de 2023.

Formada en 2011, 5 Seconds of Summer está compuesta por Luke Hemmings (voz/guitarra), Michael Clifford (voz/guitarra), Calum Hood (voz/bajo) y Ashton Irwin (voz/batería). Desde entonces, la banda ha publicado cuatro álbumes y numerosos singles de éxito. Rápidamente, fueron aclamados por Rolling Stone como «la nueva banda de rock más importante del mundo», y se han consolidado como el único grupo en la historia que ha conseguido colocar sus tres primeros álbumes de estudio completos en el número 1 del Billboard 200. Además, han vendido más de 13 millones de álbumes y más de 3 millones de entradas para sus conciertos, realizando numerosas giras por todo el mundo.

Entradas para 5 Seconds of Summer