Te presentamos a los escoceses The Joy Hotel

El grupo escocés The Joy Hotel anuncia su debut, Ceremony, junto con el lanzamiento de su sencillo principal «Jeremiah». El álbum, que sale el 18 de julio a través de SO Recordings, refleja la diversidad musical de la banda, combinando pop, country y elementos psicodélicos.

Grabado en vivo en el legendario estudio Rockfield en Gales, el álbum busca explorar temas como la esperanza, el arrepentimiento, el amor y el paso del tiempo. Además, será acompañado por un cortometraje que documenta su creación.

El vocalista Luke Boyce dice: “Ceremony son doce canciones unidas para formar una pieza continua de música. En nuestra mente es la banda sonora de una película que no existe. Pasamos dos semanas en los estudios Rockfield en Gales grabándolo en vivo y lo que emergió fue, en nuestra opinión, un trabajo audaz y ambicioso del que estamos orgullosos de presentar como nuestra primera oferta. Explora temas de esperanza, arrepentimiento, amor y el paso del tiempo. Lo llamamos Ceremony porque queríamos encapsular la búsqueda de significado en rituales diarios y la celebración de estar vivo”.

La vocalista Emme Woods describe «Jeremiah» como una canción que aborda el enfrentamiento con lo desconocido y la idea de aceptar la muerte de diferentes maneras.

Escucha ‘Jeremiah’

Estas serán las canciones de Ceremony de The Joy Hotel

1. Jeremiah

2. Black Balloon

3. Rapid Eye Movement

4. Old Man’s Eyes

5. While You’re Young

6. No Use

7. Twenty Three (A Comedy)

8. Killing Time

9. Small Mercy

10. I Decline

11. Forever Tender Blue

12. First Joy

Foto The Joy Hotel: Rosie Sco