‘I’ll Go With You’, nuevo sencillo de La Luz

La Luz regresan con nuevo disco llamado News of the Universe, que saldrá el 24 de mayo y será su primer trabajo para Sub Pop. La banda liderada por Shana Cleveland, lanza otro adelanto, «I’ll Go With You». Un momento de tranquilidad que como dicen: «Está fuertemente influenciada por Yanti Bersaudara, un grupo de hermanas indonesias que lanzaron parte de mi música favorita originalmente lanzada a mediados de los 60 y principios de los 70. Líricamente, esta canción es un recuento de un sueño que tuve una noche cuando me fui a la cama con la melodía de esta canción en mi cabeza. Tenía algunas palabras diferentes en mente, pero este pequeño y dulce sueño romántico se hizo cargo”.

Con un credo adaptado de la autora de ciencia ficción Octavia E. Butler, el título de un álbum de una colección de poesía metafísica y una expansión de la conciencia provocada por una crisis personal, News of the Universe encuentra al guitarrista y compositor Cleveland abrazando un mundo cambiante con amor incondicional. News of the Universe es también un disco nacido de una calamidad, una obra de psicodelia oscura y hermosa que refleja la experiencia de Cleveland cuando su mundo fue destrozado por un diagnóstico de cáncer de mama apenas dos años después del nacimiento de su hijo.

Escucha ‘I’ll Go With You’ de La Luz