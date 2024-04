Pet Shop Boys – Nonetheless (X2 Recordings / Parlophone)

Tras cuarenta años de carrera a sus espaldas, lo que parece indiscutible es que lo de Neil Tennant y Chris Lowe no tiene parangón en la historia de la música pop moderna. Parece un fenómeno paranormal que su música siga tan vigente a estas alturas de película en donde la música electrónica escorada al baile y al synth pop más o menos comercial ha ido virando por diferentes caminos aportando nuevos y significativos cambios a nivel de producción, sonido y estético. Pero Pet Shop Boys siguen ahí, dispuestos a seguir a lo suyo sacando pecho si es necesario.

Y es que afrontar la realidad con ironía es marca de la casa del dúo maravillas, y hace unos días en una excelente entrevista con Alexis Petridis en un especial “An evening with…” patrocinado por el periódico The Guardian, Tennant dejaba alguna que otra perla, pero quizás la más polémica es cuando dijo que entendía el fenómeno de fans alrededor de Taylor Swift, pero ponía en cuestión que tuviera alguna canción memorable por la que se la vaya a recordar. ¡Swifties, no os enfadéis con el abuelo cebolleta! No creo que necesiten polémicas para, nuevamente, reivindicarse ante el gran público, pero desde luego abría un debate sobre el statu quo de parte de la música pop mainstream actual en donde las producciones son excesivamente planas e intercambiables entre diferentes artistas.

Si tienen algo los Pet Shop Boys es un signo distintivo en su música -con alguna variación a lo largo de su trayectoria- que es fácil identificar a los primeros compases de cualquier tema, y por este motivo, es fácil encontrar vínculos con unas canciones que no sólo atraen por los patrones rítmicos, sino también por sus letras, unas veces decididamente políticas y en otras reivindicando el hedonismo en la pista de baile.

Para quien esto escribe estamos ante el mejor disco que han firmado desde Yes (2009), y huelga decirlo, no deja de producir asombro habida cuenta de la longevidad del dúo. Llegados a este punto no hace falta más que decir, salvo que sigamos disfrutando de estos alquimistas del pop, y que nos dure.

Nonetheless (X2 Recordings/Parlophone) es un trabajo que han ido construyendo por separado debido a la pandemia entre el 2020 y el 2022, y que deja atrás cierto regusto amargo que dejó Hotspot (2020). El cambio de productor ha sido una muy buena decisión, porque James Ford ha sabido captar la esencia del dúo que, en esta ocasión, bascula entre los arrebatos rítmicos de sus inicios, combinados con los suntuosos arreglos de cuerda que escarban en el imaginario de su gran obra maestra Behaviour.

Abren el disco a lo grande para no bajar en ningún momento la guardia. “Loneliness” es un nuevo hit para conjurar la nostalgia entre cuerpos sudorosos que se encuentran gracias al baile. Porque, y tal como comentaba Tennant en la entrevista antes mencionada, aquí también hay mucha nostalgia, eso sí, del tipo que se va inoculando con el paso de los años por todas esas experiencias vitales que van dejando cicatrices en la piel. En “New London Boys” la letra expresa -de forma magnífica- esa fascinación por el Londres de los ochenta (“A new London boy/like so many others/hanging around/with my glam rock brothers”), y se acuerdan de Bowie, de Roxy Music, de Platón y de Marx, mientras el ritmo de la canción recuerda a sus mejores torch songs.

En el sencillo de adelanto “Dancing Star” (ecos a “Domino Dancing evidentes) le rinden tributo a Rudolf Nureyev (“Dancing star/more power than a tsar/ yes you are/you are a dancing star”), y en la pletórica balada “A New Bohemia” se retrotraen a un pasado idealizado pero recorrido por una orografía del dolor. Más guiños: en “The Schlager Hit Parade” fantasean con crear eternos hits parade (¿no es esa la esencia del pop?) con la elegancia y el glamur de la marca teutona Schlager; en “Bullet For Narcissus” critican a ritmo de house la banalidad que se vende al por mayor, para acabar este sobresaliente disco con “Love Is The Law”, otra balada de altos vuelos que invoca un futuro, a poder ser, no tan destructivo y alienante (“Love is the law/but you can’t regulate it”). Siempre a sus pies.

