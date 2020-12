A.A. Williams versiona el ‘Where Is My Mind?’ de Pixies

A.A. Williams está de vuelta después de publicar su álbum de debut ‘Forever Blue‘ el pasado mes de julio en el sello Bella Union. Williams presenta una continuación de su primer álbum con una colección completa de grabaciones que incluye versiones de The Cure, Pixies, Deftones, Nick Cave, Gordon Lightfoot, Radiohead, Nine Inch Nails y más. Un disco llamado ‘Songs From Isolation’ que será publicado el próximo 12 de febrero vía Bella Union.

Ya habíamos escuchado la versión de A.A. Williams del clásico de The Cure “Lovesong“, llega ahora la del ‘Where Is My Mind?’ de Pixies,

“Me alegré mucho cuando un fan sugirió ‘Where Is My Mind?’ para Songs From Isolation: fue un placer trabajar en una canción que es tan conocida y querida. Crear un arreglo que fuera fiel al original y también presentarlo bajo una nueva luz fue un desafío. Para asegurarme de que las melodías tan queridas fueran tratadas con el debido cuidado, mantuve las cosas bastante escasas, con un piano rítmico simple que sustenta la legendaria línea de la canción”.

Te recordamos las versiones que compondrán ‘Songs From Isolation’:

1. Lovesong (The Cure)

2. Where Is My Mind (Pixies)

3. If You Could Read My Mind (Gordon Lightfoot)

4. Creep (Radiohead)

5. Nights In White Satin (The Moody Blues)

6. Be Quiet And Drive (Deftones)

7. Every Day Is Exactly The Same (Nine Inch Nails)

8. Into My Arms (Nick Cave)

9. Porcelina Of The Vast Oceans (Smashing Pumpkins)