Crystal Murray estrena single y vídeo

Crystal Murray tiene solamente 19 años, pero su talento y sabiduría no son indicativos de su juventud, tal y como demuestra su nuevo single, “Good Girl Gone Bad (feat. Dian)”, publicado a través de Because Music.

Este nuevo tema viene acompañado de un videoclip montado a través de diferentes grabaciones de actuaciones en directo en apartamentos y hoteles de París y Portugal, que forman parte del proyecto Hotel Room Drama.

Sobre el nuevo single y el videoclip, Crystal afirma: “’Hotel Room Drama’ es una especie de continuación de mi single “I Was Wrong”: es dramático y divertido al mismo tiempo. Es una serie de imágenes en lugares íntimos que representan mi universo personal y sirve para dar luz a algunos artistas que admiro. ‘Good Girl Gone Bad’ me representa muy bien: es un sonido nuevo, una oposición y un desplazamiento directo de mi primer EP”.

Partiendo de un sonido increíblemente emocionante, fresco y único, Crystal lanzó su EP debut I Was Wrong en abril de este año. Este trabajo habla de amor, lujuria, fiestas, la construcción de expectativas y ver cómo se derrumban. El lirismo de Crystal es honesto y crudo; pero su sonido es enérgico y conmovedor.

La música siempre ha sido algo natural para Crystal ya que siempre ha sido algo vinculado a su vida. Hija de una madre franca-española y un músico de jazz afroamericano, creció un hogar creativo escuchando diferentes sonidos. Inspirado en poderosas voces femeninas como Kellis y Macy Gray, la conducta segura, audaz y magnética de Crystal resulta adictiva. Su single debut “After Ten” definió a Crystal como uno de los talentos de su generación destacando en su colectivo Gucci Gang.

2021 será un gran año para esta hipnótica y magnética artista.