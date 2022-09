a-ha estrenan single, ‘You Have What It Takes’

Los suecos a-ha está de vuelta con el álbum True North, que saldrá a la venta el 21 de octubre de 2022.

«You Have What It Takes» es su nueva canción, que sigue al reciente sencillo «I’m In» y da comienzo a una nueva era a medida que se acercan a su próximo álbum. Su primera colección de nuevas canciones desde Cast In Steel de 2015 es más que un álbum, es también una película que captura a la banda grabando las canciones durante 2021 en Bodø, la ciudad noruega situada a 90 km por encima del Círculo Polar Ártico. «Con cada álbum lo retocamos, para ver si hay una forma diferente de hacerlo«, explica Paul. La película True North se proyecta esta semana en más de 400 cines de 29 países y estará disponible para su alquiler y compra a partir del 21 de octubre de 2022.

La hermosa «You Have What It Takes» suena como a-ha en su momento más vulnerable, con sus intrincadas cuerdas de guitarra y la inconfundible voz de Morten. Es un eco de esperanza, curación y recuperación, elevando al oyente con la línea «No tengas miedo de fallar o caer, todos vienen con un peso. Aprendemos a caminar antes de gatear, así que hazlo por el bien de todos. Tienes lo que hay que tener». El significado de la letra resuena en todo el mundo y se siente como fuerza y consuelo ante el actual telón de fondo de tiempos tan inéditos.

Magne Furoholmen, de a-ha, explica: «‘Oh, este mundo, como un pájaro herido…‘ Vivimos en tiempos cada vez más confusos y volátiles, y hay cosas que a menudo nos olvidamos de expresar lo suficiente: a los demás, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a la generación que está creciendo. Si queremos que los cambios sean a mejor, todo empieza con personas que se preocupan lo suficiente como para defender sus ideales y para que el resto de nosotros los apoyemos. Tengo grandes esperanzas en el futuro cuando veo el valor y la convicción de los jóvenes. Ellos lo tienen, y tú también. Vosotros tenéis lo que hace falta«.

Escucha ‘You Have What It Takes’ de a-ha