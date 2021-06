A Place To Bury Strangers comparten otra canción de su EP

A Place To Bury Strangers comparte el nuevo sencillo “I Might Have” que formará parte de su próximo EP Hologram, que se publicará el 16 de julio en el sello Dedstrange, propiedad de su líder Oliver Ackermann.

Después del primer sencillo “End of the Night“, “I Might Have” es un desastre sónico marca de la casa. Las reflexiones pasadas chocan con la brutalidad de un mundo en desintegración, historias de trauma personal, aceptación y fallas humanas emergen de los escombros del ruido y los ritmos motorik indigentes de los neoyorkinos. A Place To Bury Strangers sin filtros.

“’I Might Have’ trata sobre las inseguridades de la vida y el crecimiento y cuando solo tienes que darte la vuelta y decir ‘Fuck it’. La vida apesta, así que también podemos pasar un buen rato”. El video que lo acompaña visualiza esta mentalidad, ya que muestra a la banda pasando el rato juntos en la ciudad de Nueva York.

Escucha “I Might Have” de A Place To Bury Strangers