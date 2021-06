Matthew E. White tendrá disco en septiembre

Tras su colaboración con el legendario Lonnie Holley, Matthew E. White ha anunciado hoy su nuevo álbum en solitario que verá la luz el próximo 10 de septiembre a través de Domino.

K Bay contendrá 11 pistas retro-futuristas que se sienten instantáneamente como clásicos y contemporáneos, el producto de una mente musical que ha interiorizado las lecciones de sus ídolos y las ha utilizado para construir un mundo brillante propio.

El disco viene anticipado por el tema que lo abre, “Genuine Hesitation” que viene acompañado del un vídeo grabado en Super y 8 dirigido por White y Shawn Brackbill, que muestra una vista previa del LP y presenta a los amigos y colaboradores de Richmond, Virginia, que desempeñaron un papel clave en su creación: la banda house de Spacebomb (el bajista Cameron Ralston, el baterista Pinson Chanselle y el arreglista orquestal Trey Pollard), junto con el multiinstrumentista Alan Parker, los teclistas Devonne Harris y Daniel Clarke, y el ingeniero / mezclador Adrian Olsen.

Estas son las canciones de K Bay de Matthew E. White

1. Genuine Hesitation

2. Electric

3. Nested

4. Take Your Time (And Find That Orange To Squeeze)

5. Let’s Ball

6. Fell Like An Ax

7. Only in America / When The Curtains of the Night are Peeled Back – feat. Joseph “JoJo” Clarke

8. Never Had It Better

9. Judy

10. Shine A Light For Me

11. Hedged In Darkness

Foto Matthew E. White: Cameron Lewis