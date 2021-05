A Place To Bury Strangers anuncian nuevo EP

A Place To Bury Strangers están de regreso con un nuevo EP que se publicará el próximo 16 de julio bajo el nombre de Hologram.

El grupo de Brooklyn incorpora nuevos miembros, John Fedowitz (bajo) y Sandra Fedowitz (batería) que se unen a los de Oliver Ackermann. Las cinco canciones de Hologram, escritas y grabadas por Ackermann durante la pandemia, son un regreso al sonido más crudo, volátil e íntimo de la banda.

El sencillo principal “End of the Night” es una “historia sónica de traición y amistades destruidas” con guitarras arrastradas en una cacofonía arremolinada de caos controlado anclado por la lejana percusión electrónica y la batería a doble tempo. Un tema que duele tanto como el recuerdo que se desvanece de la mañana después de la última llamada de las 4 am. “Es un espejo abstracto del mundo futurista y perturbador en el que vivimos”, dice Ackermann.

Escucha “End of the Night” de A Place To Bury Strangers

Foto de A Place To Bury Strangers: Heather Bickford