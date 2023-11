Abhir Hathi – BROWN BOY (DALE PLAY Records Y Brownboybandz)

Uno de los proyectos más esperados de la escena urbana española sale a la luz por fin. BROWN BOY es el segundo álbum de estudio de Abhir Hathi, que inicia con este disco una nueva etapa creativa en la que se elimina el apellido e indaga en sus raíces familiares para encontrarse a sí mismo.

Lazos y Nudos, su anterior lanzamiento en 2021, presentaba a Abhir como un canario distinguible de la ya floreciente y talentosa escena que tenemos en las islas. A diferencia de sus compañeros, Abhir se nos hacía elegante, tranquilo, detallista e íntimo, al más puro estilo somellier o Chocolate Valor. El álbum quedó infravalorado en su momento y como toda obra exquisita, valorada tiempo después. Algo que no nos dimos cuenta al momento de escuchar Lazos y Nudos era la inseguridad que perseguía a Abhir. Al oyente le quedaban muy claras sus intenciones, sin embargo, según expresa el artista en su último post de Instagram, esta no era la realidad: “una paz que se me escapó en 2022 por sentirme perdido, y sentir que no estaba haciendo lo que realmente quería traer al mundo”.

Ahora, BROWN BOY presenta a un Abhir completamente distinto. Si antes estaba seguro de sí mismo, ahora lo está más.

Lo evidente en BROWN BOY son sus referencias hindúes y canarias debido a sus orígenes, pero lo que más inspira el disco no está en el lugar donde nació, ni en el lugar al que se mudó, está en la figura como productor de Kanye West. Una sola escucha superficial sirve para reconocer tracks similares a Donda, otros más a tono con The Life of Pablo u otros más afines a JESUS IS KING. En definitiva, trap, gospel o jersey club.

Esto no es nada malo. La producción y resultado final de Abhir, incluso teniendo en cuenta la brillantez de su proyecto anterior, ha dado un salto de calidad abismal, y no es de extrañar participando en el disco productores de la talla de A.Dense, Angelo Imani, B!GLA, Blurred Mirror, Choclock, Daisilva, Dawaira, DRUMMIE, Dwara, El Secreto Produce, Govea La Firma, Mayo, Nake, PMP, Saint Lowe y Tuiste.Un equipo de 16 productores que plasma lo mejor del panorama en cuanto a producción musical se refiere. Las colaboraciones tampoco son para menos, tenemos a Cruz Cafuné en un dueto de bombos saturados y electrónica afilada; Quevedo en un drill, recordando al público mainstream sus habilidades como rapero o Ébano en SHHTOOPID, al más puro estilo “Off The Grid”. Otras estrellas protagonistas son Dwara, Galindo, Juicy BAE, Saint Lowe y WE$T DUBAI.

BROWN BOY suena potente y enérgico. Siempre echaremos de menos al Abhir Hathi romanticón pero con el tiempo, las escuchas, y su propia convención, seguro que caeremos rendidos ante el nuevo Abhir como domador de elefantes que es.