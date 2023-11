Alhambra Monkey Week completa su cartel y jornadas profesionales

Ayer se presentó la 15ª edición de Alhambra Monkey Week, que volverá a Sevilla del 23 al 25 de noviembre, tres días repletos de más de 80 actuaciones en vivo y una serie de jornadas profesionales.

Un evento que ha revelado los últimos artistas que se sumarán a la programación del festival. En el ámbito nacional: ‘Dahlia’, Ghouljaboy, Lorenzo Soria y Sebastián Orellana (junto a invitados), Megansito el Guapo y Miqui Brightside Dj Set. En el ámbito internacional, los suecos Hearts y los chilenos La Ciencia Simple. Todos estos nombres se unen a un cartel que supera los ochenta artistas e incluye a Los Planetas, Za! y la Transmegacobla, Adiós Amores, Adriano Galante, Ángeles, Víctor, Gloria y Javier, Camellos, Clara Peya, Crudo Pimento, Jimena Amarillo, LaBlackie, La Paloma, Sistema de Entretenimiento, Vera Fauna o VVV [Trippin’ You], entre muchos otros.

Consulta el cartel completo de Alhambra Monkey Week

Jueves 23

Los Planetas (Concierto Esencial) / Za! Y La Transmegacobla / Alonso

Cosmic Wacho / Los 300 / Tony Eskorzo Dj Set

Viernes 24

Clara Peya / Sistema De Entretenimiento / La Paloma / Vvv [Tripping You] / Lorenzo Soria & Sebastián Orellana + Artistas Invitados / Simo Cell (Fr) / Camellos / Adriano Galante / Vera Fauna

Todo Aparenta Normal (Ar) / Fin Del Mundo (Ar) / El Plan De La Mariposa (Ar) / Nico Roig / Sanisidro / Vatocholo / Amantes Del Futuro (Mx) / Johnny Labelle (Gr) / Monikaze (Lt) / Espineli / Aka Matador / Memocracia / Juani Mustard (Cl) / Kill Your Boyfriend (It) / Angustias / Mariagrep / El Ultimo Vecino / Blu Boi / Simona / Baby Volcano (Ch) / Lablackie / Manuel / Uvemaster / Socunbohemio / Boye / Alonso / Edu Requejo / Cristalino / Los Sara Fontan / Doblecapa / Pinpilinpussies

Sábado 25

Jimena Amarillo / Crudo Pimento / Faizal Mostrixx (Ug) / Adios Amores / Ghouljaboy / Hofe X 4:40 / Ángeles, Víctor, Gloria Y Javier

José De Los Camarones / Marina Gallardo / Dahlia’ / Juárez / Descartes A Kant (Mx) / Diego Lara / Nueve Desconocidos / Vivi K / Diphda / Elizabete Bal?us (Lv) / Marcelo Criminal / Gitano De Palo / Ortopedia Tecnica / La Jvnta / Cobrafuma (Pt) / Simona / Sherry Fino / Hearts (Se)/ Rosin De Palo / Dharmacide / Lisasinson / Maquina. (Pt) / Ada Oda (Be) / Yavy / La Ciencia Simple (Cl) / Juani Mustard (Cl) / Maragda / Travo (Pt) / The Silver Linings / Miqui Brightside Dj Set / Laura Katze / Megansito El Guapo / Teo Planell

Abonos a la venta aquí

Jornadas profesionales DICE Monkey Pro

Además, durante la rueda de prensa hemos podido conocer con más detalle todas las actividades que nos esperan en las jornadas profesionales DICE Monkey Pro. Un encuentro esencial para la industria musical que arranca un día antes, el miércoles 22, y que en esta edición incluye iniciativas como el I Congreso Nacional de Festivales de Música en Vivo coordinado por la FMA (Asociación de Festivales de Música), el 18º Congreso Estatal de Salas de Conciertos de ACCES (Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas de Conciertos), el encuentro de radios independientes de Europa bajo la cabecera de IndieRE (Independent Radio Exchange) e impulsado por la EMA-RTV, los Encuentros UNIA sobre Inteligencia Artificial, la mesa redonda ¿Estamos demasiado saturados de lanzamientos? en torno a una de las cuestiones más comentadas en las redes en las últimas semanas: la saturación de lanzamientos discográficos y la relación cada vez más complicada entre agencias de comunicación y medios especializados, en la que estará participando el director de Muzikalia Manuel Pinazo, o una nueva entrega de Suntracks, la cita con music supervisors internacionales.

Consulta la programación completa de las jornadas profesionales DICE Monkey Pro.