Alcalá Norte se unen a Tomavistas en sustitución de Dry Cleaning

Tomavistas (entradas aquí) anuncia un cambio en el cartel de su nueva edición. Dry Cleaning se han visto obligados a cancelar por motivos de salud como ha confirmado el festival, que les sustituye por los madrileños Alcalá Norte. El festival se celebra los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica de Madrid, un nuevo emplazamiento que contará con más escenarios, bandas y horas de música.

La octava edición del festival contará con artistas como Phoenix, Los Planetas interpretando Super 8 al completo, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Standstill, Joe Goddard, Georgia, Alizzz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Melenas, Cariño, Repion, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Baiuca, Hinds, Aiko el Grupo, Los Estanques, Rocío Saiz, Pipiolas, The Reytons y Bum Motion ClubAdiós Amores y Bodega.

Ahora se suma una de las bandas del año, que estarán presentando el que ha sido su disco de debut, y haciéndonos bailar con sus nuevos himnos como «La Vida Cañón», «Supermán», «La calle Elfo» y más.

Así quedan los horarios de Tomavistas

Viernes 24 de mayo

Sábado 25 de mayo

El cartel por días queda así

Entradas para Tomavistas 2024

Los abonos generales y de menores para el festival, además de las entradas de día están disponibles en este enlace.