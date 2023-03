And Also the Trees (Café Berlín) Madrid 02/03/23

Llegaban And Also the Trees (entrevista aquí) a Madrid (y a España) por primera vez en sus más de 40 años de historia, una anomalía que se ocupó de subsanar la promotora Indypendientes en una muy buena jugada.

Con el cartel de todo vendido, la gente fue llenando el madrileño Café Berlín en su doble modalidad de público sentado y de pie, lo que puede resultar un poco extraño a priori, pero que casaba especialmente bien para el grupo que nos ocupa, cuyas evoluciones se aprecian mejor desde la escucha atenta y sosegada que en el frenesí de la pista de baile.

Desde sus inicios, la banda se ha caracterizado por las atmósferas que logran evocar imágenes de naturaleza salvaje, indómita de su Worcestershire natal, en unos trabajos que podrían funcionar como banda sonora para la lectura de Cumbres borrascosas; particularmente, Simon Huw Jones (vocalista) parece sacado de un casting para interpretar a Heathcliff.

Esas atmósferas grises, lluviosas, oscuras y quintaesencialmente inglesas llamaron la atención de los entonces embrionarias superestrellas Lol Tolhurst y Robert Smith produciendo algunos de sus primeros trabajos, y un concepto que posteriormente The Cure llevarían a alturas estratosféricas en el seminal Disintegration.

Pero volvamos a And Also the Trees. Salieron a presentar su último lanzamiento, el muy interesante The Bone Carver (2022), que contiene canciones muy en la vena de la banda, como «In a Bed in Yugoslavia» o «Beyond Action & Reaction», que abrieron el concierto. Hubo visitas a buena parte de su discografía, con preeminencia de sus dos últimos discos, The Bone Carver y Born into the Waves, con las consabidas y muy esperadas concesiones a su catálogo más clásico, el de sus discos ochenteros, que era, al fin y al cabo, lo que cimenta su base de seguidores y su estatus de banda de culto.

Llenaron la sala con su peculiar sonido de guitarra, como de mandolina, que caracteriza al grupo prácticamente desde sus inicios, un potente y nítido bajo y una percusión sólida y llena de matices, acompañados por teclados, melódicas y clarinete en algunas canciones.

Para mí, uno de los momentos álgidos fue, sorprendentemente, «Brother Fear» (Angelfish, 1996) de la etapa en la que coquetearon con un sonido más “americano”, pero también resultaron irresistibles los clásicos «The Suffering of the Stream» o «A Rom Lives in Lucy».

Muy buen concierto que suponemos les dejó buen sabor de boca en esta su primera visita a nuestro país.

Foto And Also the Trees: Blanca Orcasitas