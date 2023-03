Bunbury aclara a sus fans sus problemas de salud y la posibilidad de volver a actuar

Bunbury publicó en pandemia dos discos discos Posible (2020) y Curso de Levitación Intensivo (2020) y el EP El Puerto (2021). Era momento de volver a los escenarios y celebrar sus 35 años de carrera, pero problemas en su garganta le hicieron emprender ‘El Último Tour’, el cual tenía catorce fechas programadas en nuestro país.

Tras un par de actuaciones como la del Palacio de los Deportes de la ciudad de México que te contamos en Muzikalia y el arranque en EEUU, se agravó la salud del artista, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de cancelar todos los demás conciertos. Desde entonces ha anunciado un nuevo libro de poemoas y el lanzamiento de un nuevo disco, Greta Garbo, grabado en El Desierto Casa Estudio en las afueras de la ciudad de México, y producido por Adan Jodorowsky.

Paralelamente ha anunciado un servicio de comunicación directa con sus seguidores llamado «La Carta«, como ese The Red Hand Files de Nick Cave, página de preguntas y respuestas que sirve al australiano para tener un contacto continuo con sus fans. Una bonita iniciativa que acerca al músico maño con su público y que ha arrancado hablando de sus problemas de garganta y de la posibilidad de volver a girar:

Carta de Bunbury a sus seguidores

«Hola a todos:

??Esta primera semana recibiendo vuestros correos ha sido totalmente abrumadora. He recibido más de 2.500 mails. Habré leído ya alrededor de quinientos y, quiero transmitiros mi eterno agradecimiento por vuestras palabras. Todas y cada una de las cartas que he alcanzado a leer, estaban redactadas con un cariño al que quiero corresponder en esta comunicación semanal que ahora iniciamos. Muchos son los temas que abordáis y espero ir, semana a semana, contestando a vuestras inquietudes y dudas.

??Creo que me corresponde iniciar este intercambio respondiendo a algo que aparece en la mayoría de los correos leídos. La preocupación por mi salud y el abandono de los tours, como he leído en los mails de Manu Aldao, Jacqueline Galván, Berenice Dzul, Santino Salice, Miguel González, Vanesa Castillo, José Alfonso Picazo, Rocío Hernando, Araxiel Azebel, Esau Terra, Juana Karen Trejo, María del Rosario A., Alejandro Arias, Eric Arballo, Epx Clips, Luis Córdova, Carlos Jason, Radha 22, Jack Bass, Edgar Mijares, Sergi Goñi, Alicia Inés Foresti, Ismael Becerril, Iván Flores, Radio Fútbol, Daniel Penalva, Rubén Cano, Carlos Javier Hernán y Fernando Emmanuel, Rosa García, Luis Otero, Gabriel Flores, Guillotina Zahinos, Natxo Puñal Rebolé, Manuel González, Yennifer Rivas, Leo García, Karina Aracely Oyervides, Fabián Oroztico, Nancy Ventollieri, Francisco Rodríguez, Kenya Durán, Mariano Ruiz Guasch, Viviana Blanco, María Elena Angulo, Neus Martín, Monica Bausili Hida… Me emociona y os doy las gracias por tanto cariño y preocupación. Aunque en la única entrevista que he realizado hasta ahora, a Associated Press (apnews.com), explicaba por encima el lento camino hasta descubrir la causa de los problemas que me hicieron cancelar la gira, quiero extenderme un poco más y así, espero aclarar algunas de vuestras dudas, que han sido las mías durante casi un año.

??La cancelación de la gira y decisión final de no continuar con la dinámica de los tours, obviamente, no fue tomada a la ligera, sino muy meditada, y venía rondándome la cabeza desde varios años atrás. En las últimas giras, había empezado a tener problemas en algunos tramos, teniendo que cancelar algunos conciertos, cosa que no hace ninguna gracia a ningún artista y que, siempre, es en situaciones extremas.

??Cuando comenzamos el Tour del 35 Aniversario en febrero de 2022, había mucha ilusión por volver, después de dos años parados forzosamente por las restricciones de la pandemia. En ese periodo, grabé dos álbumes y un Ep, o sea que no estuve precisamente parado. Trabajé en mi casa componiendo y en el estudio grabando. También tuvimos un mes de ensayos con la banda antes de empezar el tour en México. Estaba en forma y en ningún momento durante estos dos años sentí ninguna molestia.

??Nada más comenzar los shows de México, quizás al segundo o tercer concierto, ya empecé a tener síntomas importantes. Básicamente, una tos nocturna y compulsiva que me impedía dormir y descansar: Me costaba respirar y sentía una sensación como de arena en los pulmones. Me arrastré durante el tramo de la gira mexicana, que duró unas cinco semanas, cancelando, (no recuerdo bien si dos o tres shows), pero terminándola.

??Al final de este tramo, me reuní con mi manager y le transmití la decisión de que esta iba a ser mi última gira, aceptando terminar los tramos ya anunciados de Estados Unidos y España. En Querétaro, último show del tramo mexicano, se lo trasmití también a la banda, para que todos pudieran hacer sus planes con tiempo y supiéramos aprovechar los últimos shows, sabiendo que eran de despedida.

??Estaba harto de sufrir, de que cada día que me despertaba en un hotel, una duda constante y creciente me atormentara: Saber si iba a poder completar el show, con un equipo de veintialgo personas, preocupados, preguntándome: «¿Hoy cómo te encuentras?»

??Sabía que nada de eso me ocurría en el estudio, ni en los ensayos. Intentaba buscar una respuesta: quizás, la altura, el smog, el ómicron o el delta, o el virus que fuera… Quizás era un tema psicológico -también pensé-, que mi mente ya se había cerrado a la posibilidad de la vida errante de las giras y no quería continuar y no disfrutaba.

??Cuando llegué de vuelta a Los Angeles, en el período entre los tramos mexicano y de Estados Unidos, fui a visitar a un especialista que ha trabajado con Beyoncé, Chris Martin, Jay Z y no sé cuántos más. Con él, realizamos una serie de pruebas exhaustivas, de sangre, metales pesados y de todo tipo, para intentar dar con la causa de mis problemas.

??Cuando empezó la gira en Estados Unidos, estaba muy animado y empezamos dando grandes shows. La gira estaba sold out y había mucha alegría y esperanza en el ambiente. New York y Atlanta fueron dos conciertazos espectaculares; pero al llegar a Chicago, empecé a toser de nuevo compulsivamente y la noche anterior al concierto no dormí nada y me di cuenta de que teníamos un problema muy serio, que estaba ahí y que no se iba a ir. El día del show en Chicago tomamos la decisión de que nos íbamos todos a casa y que tenía que volver a Los Angeles y trabajar con el especialista hasta que averiguáramos de qué se trataba. Mi decisión ya era irrevocable. No quería pasar de nuevo por ese trauma.

??Miraba hacia atrás en mi vida y pensaba, ya he tocado en todos los países que puedas imaginar y he pisado los mejores y los peores escenarios. Treinta y cinco años dedicados a ello, quizás fueran suficientes. Así, continué con las pruebas, esperando resultados de los primeros tests. Pasados algunos meses desde la parada, me confirmaron una sospecha que ya habíamos contemplado en alguna ocasión y nos rondaba la cabeza.

??Durante todos estos años de escenarios, he desarrollado una fuerte alergia, sensibilidad o rechazo, a un producto químico -tóxico- que contienen la mayoría de humos para los espectáculos. Se llama Propilene Glycol y me produce los efectos antes descritos.

??Después de todo este tiempo, saber que el problema no está en mí, sino en un producto tóxico y que mi salud está en perfectas condiciones, me tranquiliza y es una liberación. La experiencia traumática por la que he pasado recientemente, sin embargo, ha eliminado la palabra gira de mi vocabulario. Afortunadamente, la creación artística es algo que me sigue emocionando y poder escribir, pintar y componer, es lo que ocupa en estos momentos mis días.

??Besos y abrazos para todos:

??eb

*Aquellos que deseéis enviar vuestra pregunta lo podéis hacer a lacartaeb @ gmail.com»