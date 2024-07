Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Biznaga – Imaginación política

Kim Deal – Coast

Indochine – Le chant des cygnes

Alan Sparhawk – Can U hear

Subtónica – Fuimos héroes

Primal Scream – Love insurrection

Molchat Doma – Ty Zhe Ne Znaesh Kto Ya

Joan As Police Woman – Back again

Rayden y Sandra Delaporte – Nacimos tarde

Cold Cave – Blackberries

A Place To Bury Strangers – Disgust

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Soyla y Estelares – Rey sin trono

El grupo barcelonés Soyla, encabezado por Micky Laborde y Jordi Pegenaute, ha presentado esta semana un nuevo single junto a la veterana banda argentina Estelares. El tema se titula «Rey sin trono» y es el cuarto adelanto del próximo álbum de Soyla, Radar, cuya publicación está prevista para noviembre de 2024. «Rey sin trono» ha sido coproducida por Jordi Pegenaute, Micky Laborde y Carlos Hernández.

Koko-Jean & the Tonics – Love child

Koko-Jean & The Tonics, el grupo barcelonés de Soul y R&B, vuelve con un nuevo sencillo titulado «Love child». Se trata del primer avance de su segundo disco homónimo que saldrá en octubre con el sello Buenritmo. La canción tiene, desde el propio título, un aire festivo y veraniego que recuerda al clásico sonido Motown y evoca el recuerdo de grupos míticos como The Supremes, Martha and the Vandellas o Temptations.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.