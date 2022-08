The Killers estrenan el single inédito ‘Boy’

The Killers lanzan «Boy», su primer material nuevo tras el lanzamiento el año pasado de su séptimo álbum Pressure Machine. Un canción escrita por el líder Brandon Flowers, que supone el regreso de la banda a su sonido más reconocible. La banda estrenó el tema en el Mad Cool Festival de Madrid el mes pasado y según su líder, fue escrita antes de Pressure Machine siendo toda una inspiración para escribir y grabar ese álbum.

Flowers comenta: «esta fue la primera canción escrita después de que tuviéramos que cancelar la gira de Imploding The Mirage debido a la pandemia. Hacía poco que me había mudado a Utah y empecé a hacer viajes a Nephi, donde crecí. Me di cuenta de que el lugar del que había querido alejarme tan desesperadamente a los 16 años era ahora un lugar al que no podía dejar de volver. Tengo un hijo que se acerca a la edad que yo tenía en esa época de mi vida. Con «Boy», quiero llegar y decirme a mí mismo -y a mis hijos- que no lo piensen demasiado. Y que busquen las «flechas blancas» en sus vidas. Para mí ahora, las flechas blancas son mi mujer, mis hijos, mis canciones y el escenario«.

Escucha ‘Boy’ de The Killers