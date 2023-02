Entrevistamos a And Also The Trees, que nos visitan

And Also The Trees vienen de gira a nuestro país por primera vez en sus más de cuarenta años de trayectoria (1 de marzo – Barcelona (Sala Upload) Entradas y 2 de marzo – Madrid (Café Berlín) Entradas). Una formación nacida en 1979 en Inkberrow, Worcestershire, inspirada por los artistas post-punk de la época, como Joy Division, Siouxsie & the Banshees y Gang of Four.

Vienen a presentar las canciones del que ha sido su último trabajo, The Bone Carver (2022), pero igualmente harán un repaso por algunos de los temas que han ido dejando de manera ininterrumpida desde que en 1984 lanzaran su primer álbum homónimo. Unos históricos de largo recorrido, parte importante del pop oscuro más elegante que en este tiempo han publicado cerca de referencias.

Repasamos junto con su líder y vocalista Simon Jones los inicios de su carrera y la evolución de And Also The Trees desde entonces, a nuestros días.

«A mediados de los años 90 el post-punk parecía algo anticuado, tuvimos que luchar para mantenernos vivos»

Aprovechemos para empezar por el principio. Nacisteis como el grupo de los hermanos Jones y los hermanos Havas, pronto os quedasteis los Jones al frente. El mundo de la música está llena de célebres bandas formadas por hermanos. Se ve que os compenetráis bien.

Justin y yo siempre nos hemos llevado bastante bien, sin grandes choques de ego y musicalmente hemos estado en la misma sintonía. De hecho, una de las cosas fundamentales de ‘And Also The Trees’ es esta compatibilidad que tenemos: él es muy bueno escribiendo melodías y creando paisajes musicales, y yo encuentro las palabras adecuadas y moldeo mi voz alrededor de la música. Una vez dijo que nosotros dos somos artistas que hacen música en lugar de músicos que hacen arte, y tiene razón en eso.

El nombre de And Also the Trees aparecía en una de vuestras primeras canciones. Para quienes no lo conozcan, ¿cómo fue el proceso para adoptar ese nombre?

Sí, una de nuestras primeras canciones tenía la letra más simple imaginable… todavía éramos niños… (Justin y Nick tenían quince años). La estrofa decía: «Green is the sea – And also the trees / Verde es el mar – Y también los árboles» y repetía «And also the trees» al final, por lo que así es como llamamos a la canción. Cuando estábamos buscando un nombre para la banda, decidimos que no queríamos ser llamados «LOS algo» y el nombre de la canción «And Also The Trees» simplemente se impuso. En realidad, es una combinación de palabras bastante extraña y he estado tratando de encontrarla en algún libro durante años, pero nunca lo he hecho. Aunque… apareció en una novela de la famosa novelista francesa Virginie Despentes, pero se refería a nosotros, así que no cuenta.

Vuestra discografía mantiene una importante vigencia estos días. ¿Cómo veis la evolución de vuestra carrera desde vuestros inicios?

Éramos adolescentes punks autodidactas que vivíamos en un pueblo en el campo. The Cure escuchó nuestra primera maqueta, les encantó y nos invitaron a hacer una gira con ellos. Éramos muy ingenuos en ese momento y no invitamos a nadie del negocio a que viniera a vernos o algo así, simplemente nos divertíamos tocando juntos. Finalmente, conseguimos un contrato con una pequeña compañía discográfica independiente en Malvern, una ciudad que podíamos ver desde la cima de nuestra casa. El batería de The Cure, Lol Tolhurst, produjo nuestros primeros sencillos y álbum, y a partir de ahí seguimos nuestro propio camino, inspirándonos en nuestro entorno rural poco común. Las cosas realmente cambiaron para nosotros a mediados de los años 80 cuando hicimos nuestra primera gira europea por primera vez, donde descubrimos que teníamos un público que iba creciendo cuanto más tocábamos allí y se desarrolló una importante legión de seguidores. A mediados de los años 90, la mayoría de la música de los años 80 y el post-punk se habían vuelto algo muy anticuado, nadie quería contratarnos ni a otras bandas de la década anterior, y luchamos por mantenernos vivos. Lo logramos y desde 2000 hemos crecido y nos sentimos más fuertes, de hecho muchas personas piensan que nuestros mejores trabajos ha llegado desde entonces. Me parece que sí.

De unos años a esta parte está habiendo un revival del post-punk que ha hecho que muchos artistas de vuestra generación sonéis muy actuales. ¿Notáis que haya podido influir?

No creo que nos haya afectado en absoluto. Me sorprende que no hayamos tenido más gente joven que esté interesada en esta nueva ola de post-punk viniendo a vernos, ya que pensé que serían más curiosos, pero parece haber un tipo de puente generacional que la gente solo cruza para artistas como Nick Cave, que son muy famosos. Lo he notado en los conciertos de The Young Gods a los que he ido… no hay suficientes jóvenes, y se están perdiendo algo.

¿Ha cambiado en algo vuestro proceso de creación y composición durante este tiempo?

Ha tenido que cambiar porque ahora vivo en Suiza y los demás miembros del grupo viven en Inglaterra, así que trabajamos con archivos de sonido en solitario, pero esto no es tan diferente al pasado, ya que aunque me gusta la idea de que todos estemos juntos en una habitación, nunca funcioné tan bien creativamente en esas circunstancias. Lo que sigue siendo igual es que Justin lidera con sus ideas de guitarra y todos lo seguimos. Hemos tenido algunos cambios de formación… no muchos, pero eso también cambia las cosas.

¿Mantenéis otras referencias artísticas aparte de las musicales para crear vuestras canciones?

Obtengo mucha inspiración de novelas, tanto contemporáneas como clásicas, y creo que todos sacamos mucho de nuestro entorno, pero tú puedes tomar inspiración de donde sea… fotografías, poesía, cine, pintura, la vida… solo evitamos hablar de política y religión, como en el pub.

Volviendo a lo que comentabas de The Cure, esas producciones de Lol Tolhurst, esa gira conjunta con ellos e incluso el EP The Pear Tree con un remix de Robert Smith. ¿Qué recuerdos tenéis de aquellas experiencias?

Giramos con The Cure en los años 80… por resumir, fue emocionante tocar con ellos en 1981 cuando éramos tan jóvenes. No eran una banda muy grande en ese momento pero estaban en ascenso y fueron geniales con nosotros, muy solidarios y amables, y luego verlos tocar sus primeros tres álbumes como un trío fue increíble. Después de eso, seguimos nuestro propio camino, pero cada crítica que teníamos los mencionaba en mayúsculas y fue un poco frustrante, como ser la esposa de Ernest Hemingway o algo así. Pasó el tiempo y las cosas se tranquilizaron, quedó claro para todos que no éramos una banda que quería ser como The Cure y nos volvimos menos sensibles. Cuando tocamos con ellos en Londres en 2014 fue genial, fue genial verlos de nuevo y compartir escenario. Al final del día, todavía son un punto de referencia para nosotros, somos una banda independiente y underground y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de nosotros, y es bueno mencionarlos porque estamos más cerca de ellos que de Kiss o Lady Gaga, por ejemplo.

¿Habéis vuelto a tener contacto con el entorno de The Cure?

Justin aún mantiene contacto con Robert.

¿Qué es lo que os mantiene motivados y comprometidos con vuestra música después de tantos años?

No estoy seguro. Todavía me apasiona, cuando supongo que debería sentirme un poco cansado. Parte de esto se debe a que si no estoy trabajando en algo creativo, siento que falta algo vital, pero también es la participación del resto: somos una banda y me gusta la interacción. Me gusta mucho tocar en directo… la conexión que tenemos en el escenario pero también con el público… y cada audiencia es diferente. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo evolucionamos, ya que no seguimos tendencias, nuestra evolución ha sido muy orgánica, como un viaje en cierto modo, y quiero saber dónde iremos desde aquí.

¿Cómo describirías vuestra relación con el público y vuestra base de fans?

Bien, a veces parece como una sociedad secreta.

The Bone Carver (2022) es vuestro trabajo más reciente. Una elegante colección de canciones. ¿Cuál fue su proceso de creación?

Como dije antes, toda nuestra música proviene de las ideas de guitarra de Justin y desarrollamos desde ahí. Con este álbum, él dio títulos interesantes a sus bocetos iniciales, trabajando a través del alfabeto. Así que en lugar de llamar a una canción ‘Idea A’, la llamaría ‘Across the divide’, luego ‘Book burners’ y con bastantes de ellas usé el título como punto de partida o final, o los usé como una especie de fuente. Quería que las letras del álbum fueran menos sobre paisajes y más sobre personas y el espacio entre ellas. También tuvimos dos miembros nuevos que trabajaron con nosotros creativamente: Colin Ozanne tocando clarinete y clarinete bajo y Grant Gordon en el bajo, y esto fue bueno para nosotros, bueno por tener sangre nueva y dar un giro diferente en nuestro proceso creativo.

¿Hay algún artista actual que os interese musicalmente hablando?

Claro, últimamente escucho mucho a Anna von Hausswolff aunque quizá no es tan nueva. Tengo que decir que cuando estoy trabajando en letras, que parece ser la mayor parte del tiempo, tiendo a escuchar música instrumental, ambiental o clásica pero siempre estoy interesando en tener música «nueva» en mi vida.

Después de tantos años tenemos por fin a And Also the Trees en España. ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto?

Siempre hemos querido tocar en España, pero por una razón u otra nunca se ha podido dar. Es extraño. Hay razones, pero implican finanzas y logística y no son muy interesantes de hablar.

¿Qué podemos esperar de vuestra próxima visita? ¿Cómo son vuestros conciertos actuales?

Creo que estamos tocando tan bien como siempre, en algunos aspectos mejor, estamos realmente metidos en ello. Tocaremos canciones de toda nuestra historia y, por supuesto de ‘The Bone Carver’.

Escucha ‘The Bone Carver’ de And Also The Trees