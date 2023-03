Entrevistamos a Manny Calavera

Nos encontramos en el restaurante La Panza es Primero, en pleno centro de Malasaña. Allí nos reunimos con algunos miembros del grupo mariachi- rock, Manny Calavera. En el horno, su segundo EP, que saldrá próximamente. Una banda fundada en Madrid y que viene pisando fuerte con un directo definido como “la fiesta por la fiesta”. Una juega acompañada de tequila y buen rollo. Hablamos con dos componentes de la banda; Fabio y Rafa. Eso sí, bajo la atenta mirada de Sergi, el bajista del grupo. Nunca pensaste que en una entrevista podría haber cabida en una misma frase para Queens of the Stone Age y para Bertín Osborne. Pues está pasando. Manny Calavera son así, divertidos y espontáneos. Y por cierto, tienen un mensaje importante para los organizadores del Viña Rock.

«¡Gerentes y dueños del Viña Rock, estáis necesitando a este grupo a altas horas de la madrugada!»

¿De dónde viene el nombre del grupo “Manny Calavera?

Fabio: Por Grim Fandango.

Rafa: El mundo de los videojuegos nos une mucho. Buscamos un personaje ideal para este tipo de música y no hubo duda.

Fabio: Tiene porte y estilo. Viene de un pasado oscuro y para poner patas arriba el mundo de los muertos y nosotros estamos intentando poner patas arriba el mundo de los vivos. (risas)

¿Vosotros también tenéis un pasado oscuro?

Fabio: Pues mira, te diré que voté a Ciudadanos. Fue triste, ese es mi mayor pasado oscuro. (risas)

Rafa: Yo antes hacia indie, pero siempre estoy muy contento con mi pasado. Venimos de sitios muy dispares y cada sitio oscuro nos ha puesto un poquito de luz. En concreto, luz verde, blanca y roja.

Fabio: Somos unos soles. Nos queremos mucho y nos besamos mucho.

¿Cómo surgió el fenómeno Manny Calavera?

Rafa: Todo esto surge porque nuestro padre (Sergi) tuvo el acierto de encontrar que esto funcionaba y todo porque en una cena aparecieron unos mariachis. Ahí surge, viendo que esa alegría que tienen de base, funcionaba muy bien.

¿Cuándo formasteis el grupo?

Fabio: Somos un poco víctimas de la pandemia. Ya teníamos un par de maquetas con Sergi e íbamos a lanzarlo, pero Pedro Sánchez salió diciendo que nos teníamos que quedar en casita.

Rafa: Sí, justo la semana que nos juntamos fue la semana antes de la pandemia. Bueno, quedamos un día para cenar antes y conocernos en persona.

¿Cómo una cita Tinder?

Fabio: La noche fue un crush de vanguardia. (risas)

Rafa: Y el disco es obra maestra de Sergi y de Alberto, que se pegaron un currazo. Todo está grabado en una casa.

Fabio: Hay que recalcar eso porque mucha gente nos ha preguntado en qué estudio habíamos grabado. Es loquísimo.

¿Por qué elegís hacer covers para ese primer disco?

Fabio: Las que tocamos están en el inconsciente colectivo de la gente. No considero que seamos un grupo de covers. De hecho, el próximo proyecto…

Rafa: ¡Exclusiva! Ya nos estamos lanzando a la piscina de componer, sin dejar atrás lo que es Manny Calavera. Queremos meter temas propios sin dejar atrás nuestra identidad, la fiesta…etc. Para el mes que viene tendremos el segundo disco. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. En este panorama musical, o matas o mueres.

¿El directo es vuestro punto fuerte?

Fabio: Nuestros conciertos son una experiencia Son como un escape room; sabes cómo entrar, pero no como salir. Lo importante es vivir la experiencia. Se crea una especie de mente colmena y se genera una entropía de gente en la misma sintonía.

Rafa: Mucha gente me ha dicho que se acuerda del principio de nuestros conciertos, pero no de la segunda parte. La verdad que me gustaría ver el directo como espectador.

¿Os gusta luego ver vídeos de vuestros conciertos?

Fabio: A mí me da asquito. Llevo muy mal el tema de fliparme. No hemos inventado la pólvora, hemos hecho la fórmula mariachi rock.

Rafa: La fiesta por la fiesta.

Fabio: Somos un grupo de amigos y que vamos a pasarlo bien.

¿Tenéis en mente colaboraciones?

Rafa: Tenemos a gente maja que ha accedido a prestarnos su voz para hacer alguna colaboración que yo creo que puede tocar corazoncitos de algunos.

¿Con quién os molaría colaborar?

Rafa: Shakira (risas). ¡Shakira si ves esto!

Os pega mucho colaborar con La Pegatina

Rafa: Compartimos la fiesta por la fiesta la verdad

Fabio: Con Queens of the Stone Age o Bertín Osborne (risas)

Rafa: Por lógica de nuestra música, yo creo que con La Pulquería.

¿Qué pasa con el Viña Rock?

Rafa: Como consumidor y asistente, funcionaría muy bien un grupo como Manny Calavera en el Viña Rock.

De hecho, llamamiento a los organizadores del Viña Rock desde Muzikalia.

Fabio: ¡Javier Viña y Antonio Rock, gerentes y dueños del Viña Rock!

Rafa: Estáis necesitando a este grupo a altas horas de la madrugada

Fabio: Atended a la llamada por favor.

Rafa: Tenemos que ir.

¿Cómo os veis en el futuro a largo plazo? ¿Y a corto plazo?

Fabio: A corto plazo tenemos el lanzamiento del segundo EP.

Rafa: A largo plazo como eurodiputado (risas).

Fabio: Yo me veo muriendo en un ajuste de cuentas en Little Havana (risasI)

Para alguien que no os conozca… ¿Cómo definís a Manny Calavera?

Rafa: Manny calavera es huracán y diversión. Son conciertos de sudar la camiseta y salir de una hora de boxeo.

Fabio: O después de una follada intensa (risas).