Angel Olsen comparte “Safety Dance”, otra de sus versiones ochenteras

Angel Olsen se vuelve ochentera. La cantante norteamericana publicará su Aisles EP para el 20 de agosto, formado por versiones de clásicos de los 80 y que es además el debut de su nuevo sello dentro de Jagjaguwar, somethingscosmic. El EP cuenta con cinco versiones, que incluyen la la compartida “Gloria” (Laura Branigan), además de “Eyes Without A Face” (Billy Idol), “Safety Dance” (Men Without Hats), “If You Leave” (Orchestral Manoeuvres in the Dark) y “Forever Young” (Alphaville).

Ahora se suma “Safety Dance”, que suena mucho más amenazante que el original. Con un toque seductor, da fe del increíble rango y control de la voz de Olsen, que entona sobre el sintetizador y la percusión nivelados, a medida que la canción aumenta progresivamente en intensidad. “Sentí que esta canción podría reinterpretarse para que tratara sobre el momento de la cuarentena y el miedo a estar cerca de alguien o divertirse demasiado. Me hizo preguntarme, ¿es seguro reír o bailar o estar libre de todo por un momento?”

Escucha “Safety Dance” de Angel Olsen

Foto Angel Olsen: Dana Trippe