Apartamentos Acapulco están de vuelta con ‘Ahora sé’

Vuelven Apartamentos Acapulco. La banda granadina domina tan bien el libro de estilo C86 que se permite alterarlo en lo más básico: no tocan mirándose a los zapatos porque prefieren estar atentos a nuevos horizontes en los que ruido y melodía sigan siendo amigos con derecho a roce.

No hay quien acalle el rumor shoegaze: no es un revival, es una banda sonora intergeneracional. Alguien en algún punto de Inglaterra pisó el pedal del reverb después de rasgar su guitarra a finales de los 80 y ese eco todavía resuena por todos lados gracias a herederos como Apartamentos Acapulco, capaces de encontrar un afluente del Támesis que pasa por Sierra Nevada no se sabe muy bien cómo.

Y así llegan hasta “Ahora Sé”, primer adelanto del disco grabado junto al afamado productor granadino Carlos Díaz que lanzarán en 2021. El estreno de Apartamentos Acapulco en las filas de Primavera Labels llega con acompañamiento visual dirigido por Diego Cendra Woodman (El Mató a un Policía Motorizado, Amaia), una oda a la juventud y al imaginario sonoro de la banda.