Apartamentos Acapulco regresan con la guirarrera ‘El Primero’

Apartamentos Acapulco avanzan su nuevo disco con un nuevo single. «El Primero» es una canción llena de energía con guitarras afiladas, sintetizadores pegajosos y una potente base rítmica. Las voces características de los miembros de la banda de Granada se unen en coro para crear un sonido que recuerda a una mezcla entre My Bloody Valentine y The Jesus and Mary Chain.

Aunque el single tiene un toque más rockero, la banda se mantiene fiel a sus principios. El tema viene acompañado de un videoclip emocionante dirigido por Gastón Olmos. La historia sigue a un grupo de jóvenes alquimistas urbanos que utilizan su arte para dar vida a lugares olvidados. La danza es el medio que los une y les permite descubrir las historias secretas de cada lugar.

Escucha ‘El Primero’ de Apartamentos Acapulco