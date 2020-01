Escucha a Dave Gahan de Depeche Mode, colaborando con Humanist

Después de deslumbrarnos con el documental Spirits in the forest de Anton Corbjin y a pocos días de editar el monumental recopilatorio que compila la discografía completa de Depeche Mode, Dave Gahan regresa a la actualidad.

Es habitual que en estos periodos en los que la banda madre descansa, sus miembros pongan en marcha sus proyectos personales y colaboraciones. Dave Gahan como solista ha publicado Paper Monsters (2003) y Hourglass (2007) y junto a Soulsavers The Light the Dead See (2012) y Angels & Ghosts (2015). También le hemos escuchado junto a Null + Void o con Goldfrapp. Ahora, vuelve para prestar su voz a un proyecto ajeno a su banda, en este caso a Humanist con quienes colabora en su nuevo sencillo “Shock Collar”.

Humanist es una creación del productor y guitarrista de Exit Calm Rob Marshall, quien el próximo mes lanzará el álbum debut homónimo inspirado en la película The Living Room, un documental sobre la vida y la muerte del cantante y compositor Gavin Clarke. El disco de Humanist llevará por título life, birth, death, religion, mortality y aparte de con Gahan, cuenta con una interesante nómina de invitados entre los que se encuentran Mark Lanegan, Mark Gardner de Ride, John Robb de The Membranes, Ron Sexmith, Carl Hancock Rux y Jim Jones.

Así suena “Shock Collar”: